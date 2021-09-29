Стало известно почему мэр Запорожья подал в отставку

Должность городского головы одного из областных городов стала вакантной. Об этом сообщил руководитель Центра политической разведки, политтехнолог и специалист по избирательным кампаниям Олег Постернак в Facebook.



Мэр Запорожья ушел с поста, фото из открытых источников

Известно, что городской голова Запорожья Владимир Буряк официально подал в отставку. Среди причин названо состояние здоровья, но Олег Постернак подчеркнул, что на самом деле у Буряка была другая причина уйти с должности.

"Владимир Буряк подал в отставку. Формально - по состоянию здоровья, фактически - после политического кризиса в городе", — отметил политтехнолог.





Также он предположил, что пока городом будет руководить исполняющий обязанности мэра, а выборы нового главы городской администрации проведут в следующем году. Ориентировочным месяцем выборов правопреемника Буряка автор поста назвал март 2022 года.

Олег Постернак отметил, что выборы мэров Кривого Рога и Запорожья будут "предстартовой подготовкой "больших кампаний" 2023-2024 годов".

Как сообщал портал "Комментарии", Нацполиция дала пресс-конференцию по расследованию смерти мэра Кривого Рога. По словам начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олега Слипчука, полицейские проверили записи видеокамер в доме и снаружи на других зданиях и не обнаружили никого постороннего в доме мэра в ночь перед событием.



Также мы писали, что в "Слуге народа" наконец определились с выдвижением кандидата на выборы мэра Харькова. Ходили слухи о том, что "слуги" могут поддержать действующего секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, у которого довольно неплохие шансы одержать победу, но слухи так и остались слухами.

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