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Стало известно почему мэр Запорожья подал в отставку

Выборы нового главы городской администрации, вероятно, проведут в 2022 году

сегодня, 19:40
Автор:

Козлова Альбіна

Должность городского головы одного из областных городов стала вакантной. Об этом сообщил руководитель Центра политической разведки, политтехнолог и специалист по избирательным кампаниям Олег Постернак в Facebook.

Стало известно почему мэр Запорожья подал в отставку

Мэр Запорожья ушел с поста, фото из открытых источников

Известно, что городской голова Запорожья Владимир Буряк официально подал в отставку. Среди причин названо состояние здоровья, но Олег Постернак подчеркнул, что на самом деле у Буряка была другая причина уйти с должности.

"Владимир Буряк подал в отставку. Формально - по состоянию здоровья, фактически - после политического кризиса в городе", — отметил политтехнолог.

Также он предположил, что пока городом будет руководить исполняющий обязанности мэра, а выборы нового главы городской администрации проведут в следующем году. Ориентировочным месяцем выборов правопреемника Буряка автор поста назвал март 2022 года.

Олег Постернак отметил, что выборы мэров Кривого Рога и Запорожья будут "предстартовой подготовкой "больших кампаний" 2023-2024 годов".
Как сообщал портал "Комментарии", Нацполиция дала пресс-конференцию по расследованию смерти мэра Кривого Рога. По словам начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олега Слипчука, полицейские проверили записи видеокамер в доме и снаружи на других зданиях и не обнаружили никого постороннего в доме мэра в ночь перед событием.

Также мы писали, что в "Слуге народа" наконец определились с выдвижением кандидата на выборы мэра Харькова. Ходили слухи о том, что "слуги" могут поддержать действующего секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, у которого довольно неплохие шансы одержать победу, но слухи так и остались слухами.


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Источник: https://www.facebook.com/100002669605753/posts/4225785170853761/
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