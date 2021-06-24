Создание спортивных зон и обновленная система питания в школах: кто несет ответственность

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Татьяна Веремеева
На фоне реформы местного самоуправления и территориальной организации
власти в Украине, которая стартовала в 2014 году и получила название "децентрализация",
отечественная власть продолжает вкладывать больше полномочий в руки местных
советов. В частности, в нынешнем году создание спортивных парков и площадок, а
также реформирование системы питания в школах зависит исключительно от
финансирования, предоставленного местными властями.
Кто отвечает за оборудование кухонь в школах
Корреспондент портала "Комментарии" Соня
Лайм, которая в ходе форума пообщалась с чиновниками разного уровня,
поделилась информацией, которую ей удалось получить. По ее словам,
распределение средств сейчас происходит по такой схеме: центральная власть
выделяет средства облгосадминистрациям, которые направляют деньги громадам, а
последние, в свою очередь, выделяют средства школам, в которых и должна заработать
обновленная система.
До 1 сентября 2021 года школьные столовые должны получить новое
оборудование, которое должно упростить процесс приготовление пищи, а также
позволит обеспечивать школьников здоровым питанием. Процесс могут отложить до 1
января 2022 года в случае, если в бюджете громады будет недостаточно средств и
она отчитается об этом. В случае, если систему не обновят и никак это не аргументируют,
то школам придется заплатить штраф.
При этом каждый желающий может обратиться к директору школы или главе ОТГ
за разъяснениями, на каком этапе находится реформа.
Напомним, в украинские школы будут пускать по Face ID. Система начала работать в конце прошлого месяца в тестовом режиме в одном из лицеев города Киев.
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