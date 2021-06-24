logo
Русский Українська

BTC/USD

34699.97

ETH/USD

1980.03

LTC/USD

133.93

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Создание спортивных зон и обновленная система питания в школах: кто несет ответственность
commentss НОВОСТИ Все новости

Создание спортивных зон и обновленная система питания в школах: кто несет ответственность

Накануне третьего дня Всеукраинского Форума «Украина 30. Здоровая Украина» портал «Комментарии» решил рассказать, кто в нашей стране отвечает за здоровье людей

24 июня 2021, 13:47
Автор:

Татьяна Веремеева

На фоне реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, которая стартовала в 2014 году и получила название "децентрализация", отечественная власть продолжает вкладывать больше полномочий в руки местных советов. В частности, в нынешнем году создание спортивных парков и площадок, а также реформирование системы питания в школах зависит исключительно от финансирования, предоставленного местными властями.

Создание спортивных зон и обновленная система питания в школах: кто несет ответственность

Кто отвечает за оборудование кухонь в школах

Корреспондент портала "Комментарии" Соня Лайм, которая в ходе форума пообщалась с чиновниками разного уровня, поделилась информацией, которую ей удалось получить. По ее словам, распределение средств сейчас происходит по такой схеме: центральная власть выделяет средства облгосадминистрациям, которые направляют деньги громадам, а последние, в свою очередь, выделяют средства школам, в которых и должна заработать обновленная система.

До 1 сентября 2021 года школьные столовые должны получить новое оборудование, которое должно упростить процесс приготовление пищи, а также позволит обеспечивать школьников здоровым питанием. Процесс могут отложить до 1 января 2022 года в случае, если в бюджете громады будет недостаточно средств и она отчитается об этом. В случае, если систему не обновят и никак это не аргументируют, то школам придется заплатить штраф.

При этом каждый желающий может обратиться к директору школы или главе ОТГ за разъяснениями, на каком этапе находится реформа.

Напомним, в украинские школы будут пускать по Face ID. Система начала работать в конце прошлого месяца в тестовом режиме в одном из лицеев города Киев.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ