Союз юристов Украины – Зеленскому: «В письме Медведчука определены самые болезненные проблемы»

Союз юристов Украины уполномочил своего председателя Святослава Пискуна (экс-главу ГПУ) обратиться с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав главу государства безотлагательно ответить на адресованное ему письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Документ опубликован в "112 Украина".

В Союзе юристов Украины убеждены, что в открытом письме Медведчука определены наиболее болезненные проблемы, которые подтверждаются социологией.

"Наша Конституция дает ответ, как именно надо действовать, чтобы их решить", – отметили юристы.

Что касается восстановления мира на Донбассе, то главное, по мнению организации, – это отношение власти к людям на временно неподконтрольных территориях.

"Конституция ясно указывает, что человек, его жизнь, неприкосновенность и безопасность являются наибольшей ценностью, все остальное – второстепенно. Основной Закон диктует также, что все граждане являются свободными и равными в своих правах. И поэтому надо относиться к этим людям как к полноправным гражданам, независимо от их политических взглядов. Тем более опыт других стран доказывает, что попытки ограничить свободу и право своего народа любым способом всегда заканчивались катастрофически", – указали в Союзе юристов Украины.

Проблема тарифов тоже является жизненно важной для большинства украинских семей.

"С 1 июля в очередной раз повышается прожиточный минимум. Но давайте сравним этот показатель с платежками за комуслуги. Этого минимума не хватит. После уплаты "коммуналки" мало что останется и от минимальной зарплаты. У доминирующего большинства граждан Украины, особенно преклонного возраста, реально не хватает средств на лекарства, еду и одежду. Поэтому нужен разумный баланс в расходах украинцев, которого можно достичь лишь в условиях взвешенной тарифной политики, повышения заработных плат, развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости населения, а значит, увеличения поступлений налогов в бюджет страны", – убеждены юристы.

В Союзе юристов Украины надеются, что Владимир Зеленский за время пребывания на посту главы государства воочию убедился в том, что действующая языковая политика не способствует единению нашего народа и лучшему взаимопониманию с соседними странами.

"Конституцией установлен безоговорочный приоритет развития и использования украинского языка как государственного. Но вместе с тем гарантируется и свободное использование русского и других языков нацменьшинств. Слово "свободный" исключает любое принуждение человека. Попытки "переформировать" людей ничего хорошего не дают и не дадут. Людей надо уважать и любить такими, какими они есть, потому что каждый из них – это самая большая ценность. Так определено Конституцией", – подчеркнули юристы.

В Союзе юристов Украины согласны с мнением президента, заявившего, что каждому надо начинать с себя.

"Давайте вместе пропагандировать в обществе своеобразный культ Основного Закона Украины. Воспримем Украину во всем ее великолепном многообразии – и естественном (о чем Вы упоминали в приветственном обращении), и человеческом. Это – наше богатство, дарованное Богом и предками", – призвали Владимира Зеленского в Союзе юристов Украины.

Напомним, Медведчук призвал Зеленского снизить коммунальные тарифы.

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