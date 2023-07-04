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Сольский вновь спасает оказавшихся в кризисе украинских аграриев, - эксперт

По словам Сонюка, это уже не первый раз, когда министр аграрной политики – один из немногих – реально делает свое дело

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский уже не впервые спасает украинских аграриев из кризиса, в котором они оказались из-за несуразных действий Кабинета министров и, в частности, его главы Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил политолог Владимир Сонюк.

Сольский вновь спасает оказавшихся в кризисе украинских аграриев, - эксперт

Николай Сольский (фото из открытых источников)



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“Сольский в очередной раз спасает украинских аграриев из кризиса, в котором они оказались из-за несуразных действий Кабмина. Так, на днях он обсудил с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марком Фено вопросы продолжения работы Черноморского зернового коридора, вопросы транзита украинской сельскохозяйственной продукции по Европе, а также направления сотрудничества Украины и Франции в аграрной сфере” — отметил эксперт .


По его словам, это уже не в первый раз, когда министр аграрной политики — один из немногих — реально делает свое дело и пытается спасти отечественное сельское хозяйство.


 До этого он добился от президентки Еврокомиссии блокирования помощи польским фермерам в интересах Украины. А также – убедил власти Молдовы отказаться от ограничений на импорт зерновых из Украины”, - подчеркнул эксперт .


 Он напомнил, что в то же время премьер-министр Денис Шмигаль игнорирует тему запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Хотя, по словам Сонюка, именно он провалил переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу .


 “В настоящее время глава правительства занят тем, что сначала инициировал повышение тарифов для украинцев, а когда вмешался Президент Зеленский, сам начал громко критиковать эту идею. Может, ОП стоит подумать о новом премьере? Тем более что достойные кандидаты — уже показывают эффективную работу!” – резюмировал эксперт.



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