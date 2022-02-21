Социологи обнародовали рейтинг политических партий в Украине: кто в лидерах

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в ближайшее воскресенье, то их лидером была бы политическая партия "Европейская солидарность", за которую свои голоса отдали бы 23,2% среди определившихся. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

По результатам исследования, на втором месте оказалась бы партия "Слуга народа", набрав 16,2% голосов избирателей. Третье место досталось бы "Оппозиционной платформе — За Жизнь" с 10,7% голосов.

В пятерку лидеров также вошли бы политические партии "Батьківщина" — 10% и "Розумна політика" — 8,5%.

При этом 7,8% украинцев не проголосовали бы ни за одну из представленных политических сил, а 5,4% не будут принимать участия в голосовании.

Социологи также выясняли, хотели бы украинцы, чтобы президент Владимир Зеленский и "слуги народа" продолжали руководить страной после следующих выборов. 17,8% респондентов утвердительно ответили на вопрос, 57,4% — не хотели бы такого развития событий, 20,2% украинцев сомневаются касаемо своего выбора, 4,7% отказались отвечать.





Опрос был проведен в период с 11 по 16 февраля текущего года. Его участниками стали 2 тысячи человек со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных полуострова Крым и Донецкой и Луганской областей. Метод исследования — телефонные интервью с использованием планшетов.

Отметим, что в Украине также появился новый рейтинг кандидатов в президенты, согласно которому лидером выборов стал бы действующий лидер Владимир Зеленский. Второе место занял бы Петр Порошенко.

Ранее на портале "Комментарии" - Социологи узнали отношение украинцев к Путину.

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