В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в следующее воскресенье, то их лидером был бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За него проголосовало бы 23,7% избирателей, которые определились с выбором и пойдут на голосование. Такие результаты по итогам опроса представил Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

На втором месте рейтинга — лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 21,9% голосов. Третье место с существенным отрывом (9,3%) заняла бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Далее кандидаты в рейтинге разместились таким образом:

- Юрий Бойко — 8,5%

- Дмитрий Разумков — 8,2%

- Евгений Мураев — 7,7%

- Игорь Смешко — 7,4%

- Владимир Гройсман — 6,4%

Остальные кандидаты, по данным SOCIS, не набрали бы и 5% голосов украинцев.

При этом ни за одного из представленных кандидатов не проголосовали бы 6,6% избирателей, а 4,4% не собираются идти на выборы.





В свою очередь антирейтинг также возглавляет действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Ни при каких обстоятельствах за шестого президента снова не проголосовало бы 31,8% избирателей.

Второе место антирейтинга занимает Юрий Бойко с 31,7%, а третье — Петр Порошенко с 30,2%.





Если бы второй тур президентский выборов проводился сейчас, а в него попали бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то среди тех, кто определился, за действующего президента проголосовал бы 51% украинцев, а за пятого главу государства — 49%.





В опросе приняло участие 2000 человек со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

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