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В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Ни за одного из представленных кандидатов не проголосовали бы 6,6% избирателей, а 4,4% не собираются идти на выборы

сегодня, 12:55
Автор:

Елизавета Черных
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Если бы президентские выборы в Украине состоялись в следующее воскресенье, то их лидером был бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За него проголосовало бы 23,7% избирателей, которые определились с выбором и пойдут на голосование. Такие результаты по итогам опроса представил Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

На втором месте рейтинга — лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 21,9% голосов. Третье место с существенным отрывом (9,3%) заняла бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. 

Далее кандидаты в рейтинге разместились таким образом: 

- Юрий Бойко — 8,5%

- Дмитрий Разумков — 8,2%

- Евгений Мураев — 7,7% 

- Игорь Смешко — 7,4%

- Владимир Гройсман — 6,4%

Остальные кандидаты, по данным SOCIS, не набрали бы и 5% голосов украинцев. 

При этом ни за одного из представленных кандидатов не проголосовали бы 6,6% избирателей, а 4,4% не собираются идти на выборы. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует - фото 2

В свою очередь антирейтинг также возглавляет действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Ни при каких обстоятельствах за шестого президента снова не проголосовало бы 31,8% избирателей. 

Второе место антирейтинга занимает Юрий Бойко с 31,7%, а третье — Петр Порошенко с 30,2%. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует - фото 3

Если бы второй тур президентский выборов проводился сейчас, а в него попали бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то среди тех, кто определился, за действующего президента проголосовал бы 51% украинцев, а за пятого главу государства — 49%. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует - фото 4

В опросе приняло участие 2000 человек со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

Ранее в материале портала "Комментарии" — социологи выяснили, как украинцы относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 


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Источник: https://socis.kiev.ua/ua/2022-02-21/
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