Социальный лифт от Зе-команды: как в Украине получают топ-должности

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили
эффективность социального лифта от Зе-команды: какие результаты — и работает ли.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Светлана Кушнир
подчеркивает, что социальные лифты при Зеленском работают, но точно не в том
ключе, в котором хотелось бы украинским гражданам.
"И молодые, и опытные управленцы, которые
учились, стажировались, системно работали, проходя ступеньки становления, чтобы
впоследствии занимать руководящие должности в министерствах, управлениях,
департаментах, оказываются вне таких лифтов. Потому что соцлифт "по Зеленскому" —
это приблизить тех, кто тебе дорог, с кем имеешь дружеские отношения, возможно,
даже родственные. Кто выгоден. Кого можно использовать для установления
определенных отношений. В том числе дипломатических. Как использовал Зеленский
тех же Рябошапку и Данилюка. Либо кого можно использовать как марионетку. Чтобы
исполняли всё, что скажут", — поясняет Светлана Кушнир.
По ее словам, у нынешней власти нет даже
понимания партийного лифта.
"Когда строишь партию, проходишь все этапы
становления – от агитатора на выборах, до управления партийными ячейками, а то
и собственно партией. Когда организовываешь определенные мероприятия для
партии, вырабатываешь тактики и стратегии. Ничего это в "Слуге народа" не было
и нет, — уверяет эксперт. – Как не было и нет при этой власти государственного
управления как такового. Вернулось телефонное право, право ближнего круга и
удобного управленца — согласного с тем, что ему поставят смотрящего, что он —
не самостоятелен в своих решениях. Такой человек должен быть готов выполнять
любые прихоти власти, если хочет оставаться на той или иной должности — или ее
получить".
Светлана Кушнир считает, что идея о проекте
карьерных, социальных лифтов для пополнения кадров госуправления, запущенная с
приходом Зеленского, была правильная. Но вот исполнение, как у нас часто
бывает, подкачало.
"Придя на "потоки", люди захотели должностями
"торгануть". Такая вот "широта взглядов" нынешних управленцев. Как следствие –
даже главами ОГА назначают людей, которые никогда не имели отношение к
госслужбе. Зато имеют близость к телу №1 и готовность ему преданно служить. К
чему ведет такая безалаберная политика? Отсутствие кадрового резерва — это
отсутствие стратегического мышления и будущего для страны", — резюмирует
Светлана Кушнир.
Политический эксперт Сергей Таран отмечает:
"Зе-лифты, конечно, прекрасные. Вчера вы были ведущими на свадьбах,
фотографами, а сегодня стали депутатами — людьми которые принимают
государственные решения. В этом смысле лифты, безусловно, существенные. Но их
качество — ниже плинтуса. И ведут-везут они нашу страну не вверх, а вниз".
Сергей Таран обращает внимание, что с момента
смены власти мы почти не видели открытых конкурсов на те или иные должности. С
комиссиями, где были бы реально независимые эксперты, в том числе
международные. С интригой, с реальной конкуренцией – не связями, а знаниями.
"Многие кадры назначены по принципу близости к
Зеленскому, Коломойскому, еще кому-то. Но не по принципу профессионализма,
соответствия занимаемой должности, — подчеркивает политэксперт. — Есть новые
люди во власти, но не качества власти. Радует лишь то, что недавно приняли
законопроект, которые возвращает конкурсы на госслужбу. Правда, и туда
умудрились вписать момент, расширяющий полномочия и.о. министра, что дает
возможность формировать правительство из сплошных и.о., выгодных Офису
президента".
Напомним, партия
"Слуга народа" осталась без госфинансирования: что кроется за решением НАПК.
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