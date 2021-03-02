Социальный лифт от Зе-команды: как в Украине получают топ-должности

Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили эффективность социального лифта от Зе-команды: какие результаты — и работает ли.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Соцлифт "по Зеленскому" — это приблизить тех, кто тебе дорог"

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что социальные лифты при Зеленском работают, но точно не в том ключе, в котором хотелось бы украинским гражданам.

"И молодые, и опытные управленцы, которые учились, стажировались, системно работали, проходя ступеньки становления, чтобы впоследствии занимать руководящие должности в министерствах, управлениях, департаментах, оказываются вне таких лифтов. Потому что соцлифт "по Зеленскому" — это приблизить тех, кто тебе дорог, с кем имеешь дружеские отношения, возможно, даже родственные. Кто выгоден. Кого можно использовать для установления определенных отношений. В том числе дипломатических. Как использовал Зеленский тех же Рябошапку и Данилюка. Либо кого можно использовать как марионетку. Чтобы исполняли всё, что скажут", — поясняет Светлана Кушнир.

По ее словам, у нынешней власти нет даже понимания партийного лифта.

"Когда строишь партию, проходишь все этапы становления – от агитатора на выборах, до управления партийными ячейками, а то и собственно партией. Когда организовываешь определенные мероприятия для партии, вырабатываешь тактики и стратегии. Ничего это в "Слуге народа" не было и нет, — уверяет эксперт. – Как не было и нет при этой власти государственного управления как такового. Вернулось телефонное право, право ближнего круга и удобного управленца — согласного с тем, что ему поставят смотрящего, что он — не самостоятелен в своих решениях. Такой человек должен быть готов выполнять любые прихоти власти, если хочет оставаться на той или иной должности — или ее получить".

Светлана Кушнир считает, что идея о проекте карьерных, социальных лифтов для пополнения кадров госуправления, запущенная с приходом Зеленского, была правильная. Но вот исполнение, как у нас часто бывает, подкачало.

"Придя на "потоки", люди захотели должностями "торгануть". Такая вот "широта взглядов" нынешних управленцев. Как следствие – даже главами ОГА назначают людей, которые никогда не имели отношение к госслужбе. Зато имеют близость к телу №1 и готовность ему преданно служить. К чему ведет такая безалаберная политика? Отсутствие кадрового резерва — это отсутствие стратегического мышления и будущего для страны", — резюмирует Светлана Кушнир.

"Многие кадры назначены по принципу близости к Зеленскому, Коломойскому, еще кому-то"

Политический эксперт Сергей Таран отмечает: "Зе-лифты, конечно, прекрасные. Вчера вы были ведущими на свадьбах, фотографами, а сегодня стали депутатами — людьми которые принимают государственные решения. В этом смысле лифты, безусловно, существенные. Но их качество — ниже плинтуса. И ведут-везут они нашу страну не вверх, а вниз".

Сергей Таран обращает внимание, что с момента смены власти мы почти не видели открытых конкурсов на те или иные должности. С комиссиями, где были бы реально независимые эксперты, в том числе международные. С интригой, с реальной конкуренцией – не связями, а знаниями.

"Многие кадры назначены по принципу близости к Зеленскому, Коломойскому, еще кому-то. Но не по принципу профессионализма, соответствия занимаемой должности, — подчеркивает политэксперт. — Есть новые люди во власти, но не качества власти. Радует лишь то, что недавно приняли законопроект, которые возвращает конкурсы на госслужбу. Правда, и туда умудрились вписать момент, расширяющий полномочия и.о. министра, что дает возможность формировать правительство из сплошных и.о., выгодных Офису президента".

Напомним, партия "Слуга народа" осталась без госфинансирования: что кроется за решением НАПК.

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