Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент - Данилов

Ситуация в районе ООС в любую секунду может ухудшиться из-за российских пропагандистов. ФОТО: Из открытых источников

Об этом заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО, отвечая на вопрос о возможном обострении на фронте в интервью Фокусу.

По его словам, по-настоящему влияют на ситуацию не люди, которые находятся в оккупированном Донецке, а пропагандисты Кремля. Данилов также напомнил, что скоро наступит 9 декабря - заканчивается срок действия плана А, решения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Данилов намекнул, что готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях, но подробности не раскрыл решения. На данным момент не известно, каким будет решение, "открытым или закрытым". В этом году уже звучали заявления, что войну на Донбассе смогут закончить до конца года. Так, весной в одном из интервью Владимир Зеленский выражал надежду, что сможет найти точки соприкосновения с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе.

Через полгода вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уже заявил, что войну на Донбассе до конца 2020 года закончить не удастся.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что режим тишины соблюдается с лета этого года. Несмотря на это Штаб ООС практически каждый день информирует, что боевики нарушают режим тишины, используя оружие против украинских военных.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!