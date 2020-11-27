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Главная Новости Политика внутренняя политика Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент - Данилов
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Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас готовится решение Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на Донбассе

сегодня, 17:53
Автор:

Ольга Чародий

Ситуация в районе ООС в любую секунду может ухудшиться из-за  российских пропагандистов.

Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент - Данилов

ФОТО: Из открытых источников

Об этом заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО, отвечая на вопрос о возможном обострении на фронте в интервью Фокусу.

По его словам,  по-настоящему влияют на ситуацию  не люди, которые находятся в оккупированном Донецке, а пропагандисты Кремля. Данилов  также напомнил, что скоро наступит 9 декабря -  заканчивается срок действия плана А, решения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Данилов намекнул, что готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях,  но подробности  не раскрыл решения. На данным момент  не известно,  каким будет решение, "открытым или закрытым". В этом  году  уже  звучали  заявления, что войну  на Донбассе смогут  закончить  до конца года. Так,  весной  в одном  из интервью Владимир Зеленский выражал  надежду, что сможет  найти точки соприкосновения с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе.

Через полгода вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уже  заявил, что  войну на Донбассе  до конца 2020 года  закончить не удастся. 

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что режим тишины соблюдается с лета этого  года. Несмотря на это Штаб ООС практически каждый день  информирует, что  боевики нарушают  режим  тишины, используя оружие против украинских военных. 





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Источник: https://focus.ua/ukraine/468128-danilov-situaciya-na-donbasse-mozhet-uhudshitsya-v-lyuboy-moment-eto-zavisit-tolko-ot-kremlya
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