СМИ рассказали, кто сегодня может реально управлять Харьковом и контролировать все потоки

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Станислав Молчанов
После победы Игоря Терехова на выборах мэра Харькова в городе могли поменяться привычные "привила игры" якобы в интересах людей "без харьковской прописки". Речь идет о нардепе от ОПЗЖ Игоре Абрамовиче, главе фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиде Арахамии и заместителе главы Офиса президента Кирилле Тимошенко. Об этом говорится в статье "Зеленый рэкет". Кто перестроили "потоки" в Харькове после смерти Кернеса" издания TELEGRAF.
Харьковский городской совет - фото: Интерфакс-Украина
По информации журналистов, при Геннадии Кернесе "Харьков оставался самым стабильным регионом для ведения бизнеса", что обеспечивало развитие города. Однако после прихода в кресло городского головы Игоря Терехова "для харьковского бизнеса настали непростые времена".
По словам авторов материала, харьковская мэрия сегодня может находиться под внешним управлением народного депутата от ОПЗЖ и крупного бизнесмена Игоря Абрамовича:
Теми, кто якобы дал Абрамовичу возможность контролировать Харьков, издание называет главу фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
По словам журналистов, речь идет о сборе нескольких миллионов наличных долларов в месяц, часть из которых может оставаться у Терехова, часть у Абрамовича, а часть передается на Офис Президента и "Слугу народа" Тимошенко и Арахамии.
Также издание отмечает, что правоохранители уже якобы в курсе этих операций и часть из них уже расследуются.
Напомним, Игорь Терехов стал и.о. мэра Харькова в декабре 2020 года после смерти Геннадия Кернеса. На досрочных выборах в октябре того же года он одержал победу, как пишут СМИ, благодаря поддержке нардепа и бизнесмена Игоря Абрамовича.
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