СМИ рассказали, кто сегодня может реально управлять Харьковом и контролировать все потоки

После победы Игоря Терехова на выборах мэра Харькова в городе могли поменяться привычные "привила игры" якобы в интересах людей "без харьковской прописки". Речь идет о нардепе от ОПЗЖ Игоре Абрамовиче, главе фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиде Арахамии и заместителе главы Офиса президента Кирилле Тимошенко. Об этом говорится в статье "Зеленый рэкет". Кто перестроили "потоки" в Харькове после смерти Кернеса" издания TELEGRAF.

Харьковский городской совет - фото: Интерфакс-Украина

По информации журналистов, при Геннадии Кернесе "Харьков оставался самым стабильным регионом для ведения бизнеса", что обеспечивало развитие города. Однако после прихода в кресло городского головы Игоря Терехова "для харьковского бизнеса настали непростые времена".

По словам авторов материала, харьковская мэрия сегодня может находиться под внешним управлением народного депутата от ОПЗЖ и крупного бизнесмена Игоря Абрамовича:

"Контроль Абрамовича над мэром Харькова может объяснятся тем, что Абрамович имеет большое влияние сразу на три политические силы в Харьковском городском совете, которые вместе составляют большинство и без которых никакое решение горсовет принять не может. Это депутаты от ОПЗЖ, которых Абрамович контролирует непосредственно и лично по партийной линии. Это депутаты Блока Кернеса, которыми Абрамович может руководить совместно с Тереховым. И это часть депутатов от "Слуги народа", полномочия контролировать которых он мог получить от Офиса Президента", — говорится в статье.

Теми, кто якобы дал Абрамовичу возможность контролировать Харьков, издание называет главу фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

"Сегодня Тимошенко и Арахамия через Абрамовича могут осуществлять полный контроль от Офиса Президента не только над харьковской властью, но над всеми финансовыми потоками мэрии", — пишет издание, отмечая, что в Харькове уже почти открыто говорят, что "с Нового года при содействии мэра Терехова представители Абрамовича довели до всех крупных харьковских бизнесменов новые правила работы, которые якобы предполагают необходимость участия бизнеса в "партийной кассе".

По словам журналистов, речь идет о сборе нескольких миллионов наличных долларов в месяц, часть из которых может оставаться у Терехова, часть у Абрамовича, а часть передается на Офис Президента и "Слугу народа" Тимошенко и Арахамии.

Также издание отмечает, что правоохранители уже якобы в курсе этих операций и часть из них уже расследуются.

"У следователей есть вся необходимая информация, понятен круг задействованных лиц, но видимых результатов расследования пока нет", — пишут журналисты, подытоживая: "Масштаб политических фигур, которые могут получать выгоду от описанной схемы в Харькове заставляет вспомнить процессы последних лет правления президента Виктора Януковича".

Напомним, Игорь Терехов стал и.о. мэра Харькова в декабре 2020 года после смерти Геннадия Кернеса. На досрочных выборах в октябре того же года он одержал победу, как пишут СМИ, благодаря поддержке нардепа и бизнесмена Игоря Абрамовича.





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