СМИ объяснили, как партия ОПЗЖ "отняла" Харьков у Офиса президента

Крупнейший после Киева город Украины практически потерян для президента и партии "Слуга народа" и отдан в руки местной ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским.

ОПЗЖ - фото из открытых источников

Как пишет издание "Телеграф" в своей аналитической статье, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы мэра, однако "кто бы из лидеров избирательной гонки в итоге не стал мэром, реальная власть в городе уже могла перейти группе депутатов харьковского городского совета от партии ОПЗЖ, возглавляемой Андреем Спасским".



Журналисты также отмечают, что Спасский якобы контролирует относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, и называют ее "золотой акцией".



"Без голосов этой группы большинство в горсовете работать не может и с этих позиций группа ОПЗЖ начала постепенный захват власти. В частности, заполучила под контроль важные и крайне доходные коммунальные предприятия города, а также ряд органов исполнительной власти Харькова", — говорится в статье.

По имеющейся у издания информации, Спасский якобы заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города могут занять люди из группы ОПЗЖ.



Сегодня, по данным издания, эти договоренности якобы "уже активно реализуются и.о. мэра Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ". Впрочем, считают журналисты, что группе ОПЗЖ не важно, кто именно выиграет мэрские выборы, ведь они в любом случае рассчитывают получить свое.



При этом журналисты не понимают, зачем ОП нужно соглашаться на такие политические сделки, которые практически нивелируют влияние центральной власти в Харькове и отдают стратегически важнейший регион прямым политическим конкурентам.

Отмечается, что не важно, идет ли на это ОП из-за отсутствия своего альтернативного сценария и других вариантов по Харькову или потому что это может быть экономически обоснованным шагом бизнесменов из окружения власти.

"Результат у такой политики Банковой может быть только один — постепенный переход Харькова под полное управление и влияние ОПЗЖ с последующим обустройством в стратегическом приграничном регионе "восточного электорального ядра" для ОПЗЖ", — уверены в издании.

Выглядит это странно пишет издание:

"С одной стороны, СНБО вводит санкции, а правоохранители выдвигают подозрения с перспективой ареста главному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а с другой – представителям Медведчука буквально дарят приграничный Харьков".

"Офис президента никак не координирует действия власти в этом регионе, у "Слуги народа" нет собственного кандидата на пост мэра Харькова, что приводит к отсутствию для центральной власти каких бы то ни было перспектив в Харькове", — подводят итог авторы аналитики.





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