СМИ объяснили, как партия ОПЗЖ "отняла" Харьков у Офиса президента

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Станислав Молчанов
Крупнейший после Киева город Украины практически потерян для президента и партии "Слуга народа" и отдан в руки местной ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским.
ОПЗЖ - фото из открытых источников
Как пишет издание "Телеграф" в своей аналитической статье, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы мэра, однако "кто бы из лидеров избирательной гонки в итоге не стал мэром, реальная власть в городе уже могла перейти группе депутатов харьковского городского совета от партии ОПЗЖ, возглавляемой Андреем Спасским".
Журналисты также отмечают, что Спасский якобы контролирует относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, и называют ее "золотой акцией".
По имеющейся у издания информации, Спасский якобы заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города могут занять люди из группы ОПЗЖ.
Сегодня, по данным издания, эти договоренности якобы "уже активно реализуются и.о. мэра Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ". Впрочем, считают журналисты, что группе ОПЗЖ не важно, кто именно выиграет мэрские выборы, ведь они в любом случае рассчитывают получить свое.
Отмечается, что не важно, идет ли на это ОП из-за отсутствия своего альтернативного сценария и других вариантов по Харькову или потому что это может быть экономически обоснованным шагом бизнесменов из окружения власти.
Выглядит это странно пишет издание:
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