«Слуги» считают, что отставка Степанова — не воля Зеленского: голосов все ещё нет

Как информирует издание "Вести", 18 мая на заседании фракции "Слуга народа" представителям монобольшинства якобы буквально угрожали, требуя проголосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Слуга народа может не поддержать отставку Степанова. Фото из открытых источников

На портале сообщают, ссылаясь на Telegram-канал "Черный рыцарь", что все требования глава фракции Давид Арахамия пытался прикрыть именем президента Владимира Зеленского.

"Арахамия на фракции выдаёт такие перлы... 1) Все министры написали заявы и президент их может в любой момент использовать. 2) Министров берет на работу и увольняет президент. 3) Криклий и Петрашко ушли по-тихому и поэтому найдутся через какое-то время на хороших должностях", — информировал канал.

Схожие месседжи опубликовали и другие политические каналы. Однако при этом постоянно всплывает информация о том, что голосов от СН для увольнения Степанова якобы все равно не хватает.

Так, по сообщению Telegram-канала "Сплетница", только 140 "слуг" поддержали отставку министра здравоохранения во время заседания фракции.



Как признается один из нардепов, руководство фракции СН опустилось до шантажа, хотя по его данным, президент Владимир Зеленский им "такой команды" не давал, пишут "Вести".



"Насколько я знаю, то "первый" задачи уволить министра не ставил. У них был рабочий разговор. Но этим решили воспользоваться Радуцкий, который давно лоббирует Ляшко. И премьер. Ему это крайне важно, чтобы списать все свои провалы и таким образом удержаться в кресле еще на какой-то период", — цитирует издание свой источник.

Также нардеп добавляет, что Шмыгаль якобы может быть в сговоре с лидерами фракции СН и Михаилом Радуцким — дабы действовать за спиной президента. Это приведет к тому, что во время голосования за отставку Степанова зал будет себя вести непредсказуемо.



Подобного мнения придерживается и депутат Юлия Гришина. По итогам заседания фракции политик написала, что даже профильный комитет под руководством Радуцкого не смог протянуть решение об увольнение министра.

"...будет интересная внеочередная сессия", — резюмировала Гришина.

Стоит отметить, что к народным депутатам обратился известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. Медик попросил представителей ВР, принять к сведению позицию украинских медиков, которые всецело поддерживают действующего министра МОЗ, прежде чем "нажимать на кнопку".



Уважаемые Народные Депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую", — "Степанову удалось сделать невозможное — завоевать доверие и уважение медиков. Не умаляя заслуги многих других, но именно при Степанове мы сделали уже 13 трансплантаций сердца.Уважаемые Народные Депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую", — написал хирург в своем Facebook.

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