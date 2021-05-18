«Слуги» считают, что отставка Степанова — не воля Зеленского: голосов все ещё нет

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Станислав Молчанов
Как информирует издание "Вести", 18 мая на заседании фракции "Слуга народа" представителям монобольшинства якобы буквально угрожали, требуя проголосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Слуга народа может не поддержать отставку Степанова. Фото из открытых источников
На портале сообщают, ссылаясь на Telegram-канал "Черный рыцарь", что все требования глава фракции Давид Арахамия пытался прикрыть именем президента Владимира Зеленского.
Схожие месседжи опубликовали и другие политические каналы. Однако при этом постоянно всплывает информация о том, что голосов от СН для увольнения Степанова якобы все равно не хватает.
Так, по сообщению Telegram-канала "Сплетница", только 140 "слуг" поддержали отставку министра здравоохранения во время заседания фракции.
Как признается один из нардепов, руководство фракции СН опустилось до шантажа, хотя по его данным, президент Владимир Зеленский им "такой команды" не давал, пишут "Вести".
Также нардеп добавляет, что Шмыгаль якобы может быть в сговоре с лидерами фракции СН и Михаилом Радуцким — дабы действовать за спиной президента. Это приведет к тому, что во время голосования за отставку Степанова зал будет себя вести непредсказуемо.
Подобного мнения придерживается и депутат Юлия Гришина. По итогам заседания фракции политик написала, что даже профильный комитет под руководством Радуцкого не смог протянуть решение об увольнение министра.
Стоит отметить, что к народным депутатам обратился известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. Медик попросил представителей ВР, принять к сведению позицию украинских медиков, которые всецело поддерживают действующего министра МОЗ, прежде чем "нажимать на кнопку".
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