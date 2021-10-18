"Слуги народа" решили исключить Людмилу Буймистер из фракции: известна причина

18 октября президентская партия решила исключить из своего состава еще одну депутатку. Соответствующее решение "Слуга народа" приняли на заседании фракции в КВЦ "Парковый". Об этом сообщает журналист портала "Комментарии" в Верховной Раде.

Людмила Буймистер (фото из открытых источников)

На заседании фракции "Слуги народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев прокомментировал, почему они с коллегами приняли такое решение.

"Мы проголосовали почти единогласно. Было несколько человек, которые воздержались или проголосовали против. Сейчас мы оформим такое решение. Обычно мы такое решение оформляем в письменном виде. То есть, каждый депутат подписывается в подписных листах. И направим руководству Верховной Рады Украины для объявления в зале", — заявил депутат

Отвечая на вопрос журналистов о причинах такого решения, нардеп заявил, что она не так голосовала

"Обратите, пожалуйста, внимание на голосование народного депутата по вопросам, которые имеют для нашей политической программы и нашей партии принципиальное значение. Вспомните голосования за антиолигархический закон. Если определенная политическая публичная позиция депутата, не совпадает с позицией фракции в целом и откровенно ей противоречит. Давайте будем называть вещи своими именами. Поэтому это решение назрело, имеет под собой основания. И я убежден, что каждый из нас имеет право на собственную политическую карьеру, свою политическую позицию, но честно перед тем, как ты реализуешь свою политическую амбицию, карьеру, поговори с теми людьми, с которыми ты пришел, доведи до их сведения, а не жди пока тебя исключат ", — пояснил он.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с

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