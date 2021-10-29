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Слуги народа еще не готовы голосовать о децентрализации власти - Виталий Безгин об изменениях в Конституцию

Внесение изменений в Конституцию по децентрализации возможно только при наличии конституционного большинства голосов

сегодня, 21:36
Автор:

Елена Бурдейная
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Большинство "Слуг народа" в Верховной раде не набирает достаточно голосов, чтобы продолжить процесс децентрализации. Об этом сообщил Виталий Безгин, глава подкомитета по территориальному устройству и самоуправлению, передает агентство "Укринформ".

Слуги народа еще не готовы голосовать о децентрализации власти - Виталий Безгин об изменениях в Конституцию

Изменения в Конституцию должны быть приняты конституционным большинством депутатов Верховной Рады - фото Facebook

Проект изменений в Конституцию, если его второй раз вынести на обсуждение в Верховную Раду, наберет не более 270 голосов. Виталий Безгин озвучил эту цифру, выступая на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация".

Президент Зеленский инициировал проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти) в декабре 2019 г. Проект имел отметку "неотложный". Его несколько раз дорабатывали, но, наконец, в январе 2021 г. отозвали. Для внесения изменений нужно набрать конституционное большинство – не менее 300 голосов.

Предложения к проекту продолжают приниматься, при чем их могут вносить рядовые граждане (см. ссылку). Главные изменения касаются пяти основных разделов:

1) о системе территориального устройства;

2) об особенностях формирования местных властей;

3) о ресурсах и полномочиях местных властей;

4) о системе местных органов власти;

5) об обеспечении прав граждан.

Агентство "Укринформ" напоминает, что Денис Шмигаль, Премьер-министр Украины, также высказался по вопросам децентрализации. Чиновник утверждает, что только после изменений в Конституции будет возможно принять ряд важных законов: закон о префектах, муниципальный кодекс, обновить закон о местном самоуправлении, — и резюмирует:

"Перед нами стоит еще немало задач. В частности, дальнейшее реформирование местного самоуправления, усовершенствование системы территориальной организации власти, которое требует уже наработанных конституционных изменений. Продолжаются финальные согласительные процедуры по тексту законопроекта".

О том, как Денис Шмигаль оценивает промежуточные итоги децентрализации, можно прочитать в статье, ранее опубликованной издательством "Комментарии".


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341299-decentralizacia-u-radi-zaraz-nemae-300-golosiv-dla-uhvalenna-zmin-do-konstitucii-deputat.html
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