"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – лидеры парламентских выборов, большинство украинцев считают, что Медведчук невиновен, - соцопрос

Киевским институтом социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) был проведен опрос среди населения Украины, в ходе которого выяснилось, за какие партии голосовали бы украинцы, если бы парламентские выборы состоялись уже в это воскресенье. Опрос проводился с 4 по 9 августа 2021 года.

ОПЗЖ и "Слуга народа" - лидеры парламентских выборов. Фото из открытых источников

Так, следующий состав Рады выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" — 20,1%

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 18,4%

"Европейская солидарность" — 16%

"Батькивщина" — 11,5%

"Сила и честь" — 5,2%





Остальные партии не смогли преодолеть 5% — й барьер.

Также в социологическом опросе был блок вопросов относительно оппозиции и событий, происходящих вокруг председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Так, 61,5% респондентов ответили, что они внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука.





При этом, 36,1% опрошенных подчеркнули, что заседания суда по делу оппозиционного политика заканчивались несправедливо, и мера пресечения ему тяжелее, чем степень обвинения. А 33,8% респондентов заявили, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.









55,7% опрошенных считают, что суд по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 36,3% выразили надежду, что суд закончится оправдательным приговором.









Наиболее справедливым результатом судебного процесса, по мнению 62,4% респондентов стало бы полное оправдание лидера оппозиции и восстановление его во всех правах.





При этом 68,4% опрошенных считают, что суд над Медведчуком — это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем.









70,4% респондентов уверены, что суд по делу Виктора Медведчука приведет к тому, что и его рейтинг, и рейтинг "Оппозиционной платформы — За жизнь" существенно вырастут.









Опрос Киевского института социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) проводился с 4 по 9 августа 2021 года. Всего опрошено 3 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Медведчук назвал решение Апелляционного суда очередным доказательством политизированности его дела. Лидер ОПЗЖ считает избранную ему меру пресечения необоснованной. Подробнее об это читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Медведчук заявил, что не оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения. Подробно об этом читайте в нашем материале.



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