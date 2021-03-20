«Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала о политических планах Разумкова

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Таисия Ерохина
Спикер Верховной
Рады Украины Дмитрий Разумков хотел бы остаться в политике независимо от того, пойдет
ли президент Владимир Зеленский на второй срок каденции. Об этом заявила
в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской
фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.
Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук
Так, спикер
является внефракционным, согласно Конституции Украины, как и вице-спикер.
При этом часто они голосуют не так, как фракция – "Слуга народа". Некоторые политологи
считают, что это может быть началом отдельного политического проекта спикера.
Как рассказала
Кравчук, они с Разумковым знакомы с 2009 года.
Кравчук
напомнила, что Зеленский изначально говорил об одном президентском сроке.
На вопрос, может
ли Разумков составить конкуренцию Зеленскому, Кравчук ответила следующее: "Пока
этого сказать не могу. Но в политике сложно исключать какие-то вещи. Все
возможно. И я надеюсь, что до этого не дойдет. До таких разных фронтов".
Ранее сообщалось,
какие существуют обязанности
президента в Украине.
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