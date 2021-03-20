«Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала о политических планах Разумкова

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков хотел бы остаться в политике независимо от того, пойдет ли президент Владимир Зеленский на второй срок каденции. Об этом заявила в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук

Так, спикер является внефракционным, согласно Конституции Украины, как и вице-спикер. При этом часто они голосуют не так, как фракция – "Слуга народа". Некоторые политологи считают, что это может быть началом отдельного политического проекта спикера.

Как рассказала Кравчук, они с Разумковым знакомы с 2009 года.

"Но мы в одной команде. Не знаю, надеюсь, что до конца этой каденции так и будет. У нас нормальные отношения с Дмитрием, — говорит нардеп. — Но я себя считаю человеком, который обязан президенту тем, что попала в политику, команду и так далее. А по поводу политического проекта, то надо понимать, действительно ли Владимир Александрович идет на один срок".

Кравчук напомнила, что Зеленский изначально говорил об одном президентском сроке.

"Но я думаю, что он ближе к окончанию каденции еще может подумать, учитывая результаты и то, успел ли он выполнить все свои обещания. В любом случае очевидно, что Дмитрий хотел бы остаться в политике независимо от того, идет ли Владимир Александрович или нет", — отметила "слуга народа".

На вопрос, может ли Разумков составить конкуренцию Зеленскому, Кравчук ответила следующее: "Пока этого сказать не могу. Но в политике сложно исключать какие-то вещи. Все возможно. И я надеюсь, что до этого не дойдет. До таких разных фронтов".

Ранее сообщалось, какие существуют обязанности президента в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!