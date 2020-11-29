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Главная Новости Политика внутренняя политика "Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун
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"Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун

По мнению нардепа, локдаун неизбежен

сегодня, 20:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун из-за пандемии коронавируса в Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети FacebooK. По его мнению, это случится уже в конце декабря, а именно с 24 числа. Политик прогнозирует длительность карантина в три недели — до 15 января. 

"Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун

Естественно, данное предположение вызвало бурное обсуждение под постом читателей политика. Ниже приведены некоторые из них.

"За семь дней до 24-го объявят? Хорошие они себе Рождественские каникулы устроили... за рубежом!", 

"А чего мы ждем еще месяц? ?!?!?!?! Хотим помочь пенсионному фонду в 2021 году???? Уже давно надо было ввести и до 20 декабря уже бы все открыли и все запустили — чтобы люди могли заработать к празднику и спокойно встретить новый год!"

"Вообще, ежу понятно, что это трындец. Новогодние праздники — для всех возможность заработать, которая раз в год выпадает: культура, развлечения, продукты и ещё много чего... Кто людям такие убытки компенсирует? Естественно, никто... Ох**ели совсем, дебилы хреновы, с такими темпами скоро всю страну на помойку отправят..."

”Слуга народа” Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот.




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Источник: https://www.facebook.com/dubinskyi
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