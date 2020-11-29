"Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун из-за пандемии коронавируса в Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети FacebooK. По его мнению, это случится уже в конце декабря, а именно с 24 числа. Политик прогнозирует длительность карантина в три недели — до 15 января.

Естественно, данное предположение вызвало бурное обсуждение под постом читателей политика. Ниже приведены некоторые из них.

"За семь дней до 24-го объявят? Хорошие они себе Рождественские каникулы устроили... за рубежом!", "А чего мы ждем еще месяц? ?!?!?!?! Хотим помочь пенсионному фонду в 2021 году???? Уже давно надо было ввести и до 20 декабря уже бы все открыли и все запустили — чтобы люди могли заработать к празднику и спокойно встретить новый год!" "Вообще, ежу понятно, что это трындец. Новогодние праздники — для всех возможность заработать, которая раз в год выпадает: культура, развлечения, продукты и ещё много чего... Кто людям такие убытки компенсирует? Естественно, никто... Ох**ели совсем, дебилы хреновы, с такими темпами скоро всю страну на помойку отправят..."





Ранее "Комментарии" писали о том, что Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот.









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