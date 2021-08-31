"Слуга" Гринчук объяснила, как Infiniti оказалась среди сельхозтехники

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Хмільовська Інна
Депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук, которая в начале августа задекларировала машину премиум-класса — дорогой кроссовер Infiniti QX50 как сельскохозяйственную технику по заниженной стоимости, объяснила, как это произошло. По ее словам, автомобиль некорректно отражается на сайте НАПК через непоправимый технической ошибки, пишет издание Буквы.
Оксана Гринчук (фото из открытых источников)
К сожалению, ошибку на сайте исправить невозможно, но депутат сообщила о ситуации руководству НАПК с помощью личного кабинета.
По информации, которую указала Оксана Гринчук, машину приобрели 25 июля в Ирины Александровны Колчановой. Стоит отметить, что у официального дилера Иnfiniti QX50 можно купить машину за более, чем однин миллион гривен. Машины с пробегом на б / у рынке стоят примерно вдвое дешевле.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику.
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