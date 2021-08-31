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Главная Новости Политика внутренняя политика "Слуга" Гринчук объяснила, как Infiniti оказалась среди сельхозтехники
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"Слуга" Гринчук объяснила, как Infiniti оказалась среди сельхозтехники

Гринчук списала все на техническую ошибку

сегодня, 10:55
Автор:

Хмільовська Інна

Депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук, которая в начале августа задекларировала машину премиум-класса — дорогой кроссовер Infiniti QX50 как сельскохозяйственную технику по заниженной стоимости, объяснила, как это произошло. По ее словам, автомобиль некорректно отражается на сайте НАПК через непоправимый технической ошибки, пишет издание Буквы.

"Слуга" Гринчук объяснила, как Infiniti оказалась среди сельхозтехники

Оксана Гринчук (фото из открытых источников)

К сожалению, ошибку на сайте исправить невозможно, но депутат сообщила о ситуации руководству НАПК с помощью личного кабинета.

"Абсолютно все идентификационные признаки автомобиля показано верно, а потому очевидно, что ошибочное отражение отметки "сельскохозяйственная техника" вместо "автомобиль легковой" является чисто технической ошибкой. Законодательством Украины не предусмотрено возможностей внесения исправлений сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, поэтому, когда происходят даже такие технические ошибки, исправить их невозможно. Однако, уверяю Вас, что об этом некорректное отражение, я немедленно сообщила НАПК через личный кабинет", — написала депутат в ответ на запрос.

”Слуга” Гринчук объяснила, как Infiniti оказалась среди сельхозтехники - фото 2

По информации, которую указала Оксана Гринчук, машину приобрели 25 июля в Ирины Александровны Колчановой. Стоит отметить, что у официального дилера Иnfiniti QX50 можно купить машину за более, чем однин миллион гривен. Машины с пробегом на б / у рынке стоят примерно вдвое дешевле.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику.  


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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/infiniti-jak-silgosptehnika-sluga-grinchuk-spisala-vse-na-tehnichnu-pomilku/
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