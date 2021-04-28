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Следующее заседание СНБО: когда пройдет и что будут обсуждать

Некоторые политики сообщают, что СНБО может собраться уже в эту пятницу, 30 апреля

28 апреля 2021, 13:44
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы с нетерпением ждут участившихся заседаний Совета нацбезопасности и обороны. Как показали события последних месяцев, СНБО активно участвуют во внутренней борьбе с российской пропагандой, контрабандой и другими негативными явлениями. Некоторые украинские политики рассказали, когда может произойти следующее заседание Совета.

Следующее заседание СНБО: когда пройдет и что будут обсуждать

Заседание СНБО. Фото: Цензор.Нет

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, СНБО может собраться для обсуждения вопросов уже 30 апреля. О таком заявлении политика сообщает ICTV.

Как объяснила Верещук, члены Совета, скорее всего, будут говорить на тему безопасности страны. По её мнению, угроза нападения Российской Федерации остается не менее острой, нежели неделями ранее. Депутат подчеркнула, что пока противник слегка отступил лишь на "информационном фронте".

Вероятно, такие прогнозы Ирина Верещук делает после поручения президента Владимира Зеленского к СНБО. Как известно, прежде, 27 апреля, глава государства побывал с поездкой в Херсонской области, обсудив с местными чиновниками и главами подразделений правоохранительных органов вопрос нацбезопасности на юге Украины.

Интересно, что в Офисе президента предположение Верещук не подтвердили, сообщает "Украина 24". По словам замглавы руководителя ОП Кирилла Тимошенко, заседание Совета нацбезопасности благодаря поручению Зеленского обязательно состоится. Однако чиновник считает, что это произойдет, вероятно, не ранее, чем через несколько недель.

При этом Тимошенко также напомнил о рабочем визите президента на Херсонщину и последовавшему общению с местной властью.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по информации Госпогранслужбы, продвигается отведение российской армии от восточной украинской границы.

Также на портале вы можете узнать о том, каким образом санкции СНБО коснулись отечественных таможенников.


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Источник: https://comments.ua/ua
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