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Скромный нардеп Шахов оказался миллионером: за дело взялась САП

Нардепу Шахову сообщили о подозрении в недекларировании имущества почти на 60 миллионов грн

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Нардеп Сергей Шахов из группы "Доверие", который по декларации ведет довольно скромный образ жизни, имеет скромные доходы – оказался на самом деле далеко не бедным человеком, который все свое имущество переписал на супругу. Более того, чтобы скрыть свое богатство парламентарий даже пошел на то, чтобы официально быть холостяком. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет руководитель программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

Скромный нардеп Шахов оказался миллионером: за дело взялась САП

Сергей Шахов. Фото: Схемы

Телеведущая напомнила, что ровно 7 месяцев назад "Схемы" обнародовали расследование о Сергее Шахове, а именно о том, что он прячет от общества и избирателей свой реальный образ жизни.

Наталья Седлецкая отмечает, если открыть декларацию нардепа, то может сложиться впечатление, что он ведет весьма скромный образ жизни, живет в квартире сына, холостой. А по факту у Шахова есть гражданская жена, общие дети и общий быт. Чтобы быть ближе к избирателям Шахов придумал схему, чтобы переписать все свои имущество на супругу. Видимо, из-за скромности политик решил скрыть от украинцев, что у него есть два имения в элитном поселении "Солнечная долина" под Киевом, а еще 8 квартир и столько же паркомест в новой, элитной многоэтажке на Печерске. 

Нардеп уже получил от прокурора САП подозрение в совершении уголовного преступления. Наталья Седлецкая подчеркивает, журналисты "Схем" будут внимательно следить за этим процессом, в частности, дойдет ли это дело до суда.

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Источник: https://www.facebook.com/643342651/posts/10159965372802652/
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