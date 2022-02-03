Сколько женщин захотели стать на военный учет: Сухопутные войска озвучили цифру

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
1096 женщин захотели встать на военный учет. Такое заявление сделало командование Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщают Українські Новини.
Женщины-военные - фото из открытых источников
При этом Сухопутные вести ВСУ не сообщили количество женщин, которые уже встали на военный учет, объясняя это тем, что данные о количестве людей на военном учете имеет гриф "тайно".
Как сообщали ранее "Комментарии", минобороны сократило перечень специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет. Министерство обороны сообщило о выработке в вопросе военного учета украинок. По официальной информации, была разработана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин. Редакция должна быть согласована с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.
В новый приказ включили шесть профессий и 14 специальностей. Гражданки, которые выучились на эти специальности, должны стать на военный учет. Эти специальности родственны почти 100 военно-учетным специальностям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости