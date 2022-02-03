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Сколько женщин захотели стать на военный учет: Сухопутные войска озвучили цифру

1,1 тыс. женщин захотели встать на военный учет

сегодня, 16:29
Автор:

Карина Ожерельева
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1096 женщин захотели встать на военный учет. Такое заявление сделало командование Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщают Українські Новини.

Сколько женщин захотели стать на военный учет: Сухопутные войска озвучили цифру

Женщины-военные - фото из открытых источников

"По результатам рассмотрения сообщаю, что по состоянию на 24.01.2022 в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с перечнем специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет. связанных, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313, для постановки на военный учет обратились 1096 женщин", — говорится в заявлении, предоставленном Сухопутными войсками.

При этом Сухопутные вести ВСУ не сообщили количество женщин, которые уже встали на военный учет, объясняя это тем, что данные о количестве людей на военном учете имеет гриф "тайно".

Как сообщали ранее "Комментарии", минобороны сократило перечень специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет. Министерство обороны сообщило о выработке в вопросе военного учета украинок. По официальной информации, была разработана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин. Редакция должна быть согласована с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.

В новый приказ включили шесть профессий и 14 специальностей. Гражданки, которые выучились на эти специальности, должны стать на военный учет. Эти специальности родственны почти 100 военно-учетным специальностям.


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Источник: https://ukranews.com/news/831281-1-1-tys-zhenshhin-zahoteli-stat-na-voinskij-uchet
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