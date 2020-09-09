Сколько денег украинские политики потратили на рекламу в соцсетях: свежие данные

Украинские политические партии совместно с политиками в августе потратили от 426 тысяч долларов до 576 тысяч на рекламу в социальных сетях. Об этом сообщает Общественная сеть "ОПОРА".

Лидером в данном рейтинге является политическая сила "За майбутнє", которая потратила 22 с половиной тысяч долларов. На втором месте расположилась президентская партия "Слуга народа", и разница практически в два раза - 11 641 доллар. Тройку лидеров замыкает "Наш край" с показателем 10 481 доллар.

Также сообщается, что кандидат в меры Киева Ирина Верещук за промоакции в социальных сетях в августе заплатила 7 273 доллара, что на 500 долларов больше, нежели вся фракция "Голос".

Кстати, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман наверняка планирует вернуться в политику, потратив 6 451 доллар на рекламу в августе.

Как сообщали "Комментарии", известная актриса и певица Селена Гомес рассказала, сколько стоит реклама у нее в Инстаграме.

Певица подала в суд на создателей мобильной игры, которые незаконно использовали ее образ для создания персонажа. Суть игры состоит в том, чтобы "ходить по магазинам" и выбирать наряды вместе со звездами. Гомес за такое нарушение ее прав намерена получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

Чтобы оправдать такую сумму в суде, знаменитости пришлось раскрыть стоимость своей рекламы в Инстагаме Селена призналась, что за один спонсорский пост она получает около 800 тысяч долларов.

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