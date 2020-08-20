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Главная Новости Политика президент Зеленский впервые прокомментировал ситуацию со "сливом" спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
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Зеленский впервые прокомментировал ситуацию со "сливом" спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Президент Украины назвал это бредом

сегодня, 23:05
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" публикации в СМИ о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода". 

"Это бред. Я, как и многие, читал об этом в средствах массовой информации. Мне печально, что украинские СМИ просто перепечатали публикацию в "Комсомольской правде". Тем более, российской "Комсомольской правде". И сделали прям сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" никакой спецоперации. И вообще, зачем вы ставите мне такие провокационные вопросы? У вас есть информация, что такая спецоперация вообще готовилась" - сказал Зеленский.

Зеленский впервые прокомментировал ситуацию со "сливом" спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Ранее "Комментарии" давали объяснение, что боевики ЧВК "Вагнера" делали в Беларуси. 

В России боевики ЧВК "Вагнера" заявили, что попали в Беларусь якобы случайно, это была точка транзита. На самом деле они выдвигались охранять объекты нефтяной промышленности в Ливии и Сирии. 

Сами боевики утверждают, что это была инициатива куратора, предложившего им подработку за пределами России. Изначально требовалось набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. Главным условием попадания в группу было участие в военных действиях в Сирии или на Донбассе.


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