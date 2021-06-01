Скандал с российской контрабандой косметики в Украину: VIP-клиники красоты могут лишать лицензий

Нардепы предлагают оставить без лицензий тех предпринимателей, которые реализуют контрабандную косметику. Такую информацию подает издание "Депо", цитируя нардепа от "Слуги народа" Оксану Дмитриеву.

Нардеп Оксана Дмитриева о скандале с российской контрабандой. Фото из открытых источников

По словам политика, она лично собирается голосовать за проект закона о криминализации контрабанды. При этом Дмитриева подчеркивает, что наказывать следует не только тех, кто нелегально ввозит различные товары на территорию нашей страны, но и тех, кто потом их тут сбывает.

"Если честно, не удивительно, что и косметику возят контрабандой. С ней надо бороться, потому что часто контрабандой возят сомнительную продукцию. Затем пациенты приходят и жалуются. Любая контрабанда должна быть запрещена. И параллельно считаю, что всех участников контрабандных поставок нужно наказывать лишением лицензии. Наказание должно быть, и суровым. Здесь безапелляционно", — заявила депутат, комментируя громкий скандал в прессе о нелегальном ввозе элитных косметических средств.

Правоохранители, работающие на украинской границе, пресекают ввоз огромного количества контрабанды. Однако часть подобных товаров все равно попадает на территорию нашей страны. Затем предприимчивые граждане стараются ее реализовать — через магазины, клиники (если речь о косметологической продукции) или торговые аккаунты в соцсетях.

Как ранее сообщали "Комментарии", совсем недавно стало известно о работе примерно такой же схемы на рынке косметологических услуг. По информации СМИ, она могла быть организована гражданином РФ Алексеем Великим и представлена в Украине компанией — NBC Group.

Журналисты издания "Депо" напоминают, что логотип этой фирмы полностью дублирует логотип материнской российской компании, зарегистрированной в Москве. NBC Group занимается продажей косметологических средств VIP-клиникам красоты и частным косметологам.

— отмечает "Депо". "Речь о французских, немецких и российских брендах, которые нелегально поступают в Украину (PRX- T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4) после того, как официально проданы в РФ",отмечает издание

Контрабанду с "российским следом" пытаются остановить правоохранители. Поскольку годовые обороты рынка косметологии в Украине достигают сотен миллионов гривен, в Верховной раде считают, что эти деньги могут служить крупным источником финансирования российской агрессии.

По информации издания "Голос", среди клиентов россиянина Алексея Великого находятся различные украинские клиники и салоны. К ним якобы относятся "Место под Солнцем" (г. Одесса), "Benefis" (г. Одесса), "Virtus" (г. Киев, г. Одесса), "Экселанс" (г. Киев), "Естетик Косметолоджи Груп" (г. Киев), "Анкор" (г. Киев), бьюти-клиника Доктора Немировськой (г. Киев) и др. https://golos.ua/news/v-stolychnyh-vip-klynykah-krasoty-ne-smogly-oprovergnut-sotrudnychestvo-s-kompanyej-rf

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