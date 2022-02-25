Ситуация будет меняться: эксперты высказали свое мнение о военных действиях в Украине

Подбитая вражеская техника, фото Facebook
Российское вторжение в Украину, начавшееся 24
февраля, набирает обороты. Враг идет на Киев, неся при этом огромные потери. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва
готова к переговорам с Киевом, но выставил совершенно невыполнимые условия. Эксперты, живущие, как и вся Украина, под обстрелами,
продолжают делиться с изданием "Комментарии" не только своим видением ситуации,
но и эмоциями.
Для нашей державы сейчас важно выиграть день, второй, неделю...
Политический эксперт, эксперт по
конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал следующее:
"У нас в Киеве, по моим ощущениям, ситуация
спокойная – насколько это возможно. Конечно, гремят взрывы и выстрелы. Но мы
выстоим! Хорошо проявляют себя как центральная власть, так и городской голова
Виталий Кличко. Город нормально функционирует. Наблюдаются скоординированные
действия органов местного самоуправления, силовиков, ВСУ. Бардак в определенных
моментах никуда не делся, но обеспечение жизнедеятельности города, учитывая
нынешние условия, на неплохом уровне".
Положение, конечно, остается сложным, отмечает
эксперт. Россия заводит новые и новые силы и средства. Но и отпор получает
достойный.
"Для нашей державы сейчас важно выиграть еще
один день. Потом – еще один. Неделю, вторую. Важно выстоять. А далее ситуация
будет меняться. Надеюсь, в лучшую сторону. Важно понимать, что никто, кроме
нас, нам не поможет. Пока же Киев, куда противник направляет основные силы,
готовится к обороне", – резюмирует Богдан Бондаренко.
Союзники на Западе оказались не способными
согласовать общее мнение
Политический аналитик Максим Маньковский
подчеркивает, что украинцы всегда рады тем, кто приходит к нам с открытым
сердцем. И очень благодарны за помощь. И всегда будем помнить тех, кто помогает
нам сейчас – держаться уже вторые сутки.
"Но так же как благодарность, мы очень остро
чувствуем несправедливость – и никогда не простим ни вероломного нападения, ни
"зраду". На сегодняшний день уже становится понятно, что только благодаря нашим
вооруженным силам и мужеству простых украинцев, тысячи гробов захватчиков
поедут домой. К сожалению, наши союзники, которые заявляли о беспощадном ответе
новыми санкциями, если Путин сунется на Украину, оказались не способными
согласовать общее мнение", – отмечает эксперт.
Максим Маньковский признался, что подобная импотентность
Запада лично для него была прогнозируемой. Но всё же, некие надежды оставались.
Пока они, увы, не оправдываются.
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"Но благодаря нашим и военным, и гражданским
героям – мы обязательно выстоим, – уверен эксперт. – А русский военный корабль,
уже пошедший на … (отсыл к посылу на три
буквы корабля оккупантов, который предлагал сдаться защитниками острова Змеиный
– прим. ред.), потянет за собой главного рашиста в ад. Украинцев – не
победить!"
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