Ситуация будет меняться: эксперты высказали свое мнение о военных действиях в Украине

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, набирает обороты. Враг идет на Киев, неся при этом огромные потери. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но выставил совершенно невыполнимые условия. Эксперты, живущие, как и вся Украина, под обстрелами, продолжают делиться с изданием "Комментарии" не только своим видением ситуации, но и эмоциями.

Для нашей державы сейчас важно выиграть день, второй, неделю...



Политический эксперт, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал следующее:

"У нас в Киеве, по моим ощущениям, ситуация спокойная – насколько это возможно. Конечно, гремят взрывы и выстрелы. Но мы выстоим! Хорошо проявляют себя как центральная власть, так и городской голова Виталий Кличко. Город нормально функционирует. Наблюдаются скоординированные действия органов местного самоуправления, силовиков, ВСУ. Бардак в определенных моментах никуда не делся, но обеспечение жизнедеятельности города, учитывая нынешние условия, на неплохом уровне".

Положение, конечно, остается сложным, отмечает эксперт. Россия заводит новые и новые силы и средства. Но и отпор получает достойный.

"Для нашей державы сейчас важно выиграть еще один день. Потом – еще один. Неделю, вторую. Важно выстоять. А далее ситуация будет меняться. Надеюсь, в лучшую сторону. Важно понимать, что никто, кроме нас, нам не поможет. Пока же Киев, куда противник направляет основные силы, готовится к обороне", – резюмирует Богдан Бондаренко.

Союзники на Западе оказались не способными согласовать общее мнение

Политический аналитик Максим Маньковский подчеркивает, что украинцы всегда рады тем, кто приходит к нам с открытым сердцем. И очень благодарны за помощь. И всегда будем помнить тех, кто помогает нам сейчас – держаться уже вторые сутки.

"Но так же как благодарность, мы очень остро чувствуем несправедливость – и никогда не простим ни вероломного нападения, ни "зраду". На сегодняшний день уже становится понятно, что только благодаря нашим вооруженным силам и мужеству простых украинцев, тысячи гробов захватчиков поедут домой. К сожалению, наши союзники, которые заявляли о беспощадном ответе новыми санкциями, если Путин сунется на Украину, оказались не способными согласовать общее мнение", – отмечает эксперт.

Максим Маньковский признался, что подобная импотентность Запада лично для него была прогнозируемой. Но всё же, некие надежды оставались. Пока они, увы, не оправдываются.

"Но благодаря нашим и военным, и гражданским героям – мы обязательно выстоим, – уверен эксперт. – А русский военный корабль, уже пошедший на … (отсыл к посылу на три буквы корабля оккупантов, который предлагал сдаться защитниками острова Змеиный – прим. ред.), потянет за собой главного рашиста в ад. Украинцев – не победить!"

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