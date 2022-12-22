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Силовики снова взялись за экснардепа Партии регионов

Бывший депутат публично призвал сотрудничать с российскими оккупантами

сегодня, 15:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) доложено о подозрении бывшему народному депутату Украины, который публично поддержал российскую вооруженную агрессию против нашего государства, пишут "Комментарии". Злоумышленником является представитель Харьковской организации партии. Именно от этой политсилы он пять раз избирался в украинский парламент. Речь идет о Дмитрии Святаше.

Силовики снова взялись за экснардепа Партии регионов

В розыске регионал Дмитрий Святаш

После полномасштабного вторжения политик выступал в поддержку страны-агрессорки и оправдывал захват украинских территорий.

По данным следствия, Святаш в конце лета опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост, где призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать рашистов и оформлять паспорта РФ. Фигурант "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны кафиров, а также обещал "списать" кредиты. Впоследствии во избежание наказания — бежал в Россию. На основании собранных улик СБУ подозревает фигуранта в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бывший нардеп объявлен в розыск.

Ранее Святашу сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний. И в августе арестованы активы на сумму 600 млн грн. В дальнейшем они были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

К слову, в СБУ не указали фамилию и имя экснардепа, но обнародовали его фотографию.

Как писали ранее "Комментарии", по данным МВД, Дмитрий Святаш находится в розыске еще с февраля 2020 года, как систематически скрываемый от органов власти.



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