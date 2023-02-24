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Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд

В украинском бюджете дыра в 38 млрд долларов. Денис Шмигаль рассказал, сколько правительство привлекло средств в бюджет и назвал сумму, которую еще нужно получить.

сегодня, 12:28
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Автор:

Slava Kot

Из-за российского вторжения украинская экономика недополучает значительную часть денег, а в бюджете зафиксирован дефицит на сумму в 38 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как Украина залатает бюджетную дыру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского чиновника для издания Forbes.

Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

По словам Шмыгаля, Украина смогла в прошлом году получить 31 млрд долларов, из них 19,22 млрд с кредитных поступлений и еще 11,78 млрд грантами. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на 2023 год Украине нужно привлечь 38 млрд. долларов для полноценного функционирования страны.


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Во время интервью для издания Forbes премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, сколько Украина получила денег в рамках финансовой помощи от союзников, а также назвал сумму, которую еще нужно привлечь в бюджет на 2023 год.

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на 18 млрд. К сентябрю должны получить 10 млрд от Соединенных Штатов", — говорит Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что у Украины есть договоренность с правительством Норвегии о программе с привлечением 7,5 млрд долларов в течение пяти лет, а также до конца года получит 1,5 млрд от Канады. Кроме того, существуют другие, меньшие финансовой помощи соглашения для покрытия бюджета Украины.

"Чтобы закрыть дефицит, нам нужно еще около 5 млрд долларов", — подытожил Шмигаль и добавил, что сейчас продолжаются переговоры с МВФ о привлечении этих средств.

Ранее портал "Комментарии" публиковал рейтинг экономических свобод, согласно которому Украина потеряла несколько позиций.

Также "Комментарии" писали о том, что, по мнению немецкого эксперта, экономика России падает до уровня Северной Кореи.



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Источник: https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936
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