Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд

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Slava Kot
Из-за российского вторжения украинская экономика недополучает значительную часть денег, а в бюджете зафиксирован дефицит на сумму в 38 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как Украина залатает бюджетную дыру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского чиновника для издания Forbes.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников
По словам Шмыгаля, Украина смогла в прошлом году получить 31 млрд долларов, из них 19,22 млрд с кредитных поступлений и еще 11,78 млрд грантами. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на 2023 год Украине нужно привлечь 38 млрд. долларов для полноценного функционирования страны.
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Во время интервью для издания Forbes премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, сколько Украина получила денег в рамках финансовой помощи от союзников, а также назвал сумму, которую еще нужно привлечь в бюджет на 2023 год.
Премьер-министр добавил, что у Украины есть договоренность с правительством Норвегии о программе с привлечением 7,5 млрд долларов в течение пяти лет, а также до конца года получит 1,5 млрд от Канады. Кроме того, существуют другие, меньшие финансовой помощи соглашения для покрытия бюджета Украины.
Ранее портал "Комментарии" публиковал рейтинг экономических свобод, согласно которому Украина потеряла несколько позиций.
Также "Комментарии" писали о том, что, по мнению немецкого эксперта, экономика России падает до уровня Северной Кореи.
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