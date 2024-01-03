Шмигаль дал окончательный ответ, будет ли правительство платить пенсии и пособие вовремя в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство будет выплачивать пенсии и помощь своевременно в 2024 году, несмотря на ранее озвученные сообщения о возможной задержке выплат.



Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Во время заседания правительства Шмигаль рассказал, что государство выполнило необходимые социальные обязательства в 2023 году. А в структуре расходов социальные выплаты превысили более 12% от общего бюджета. Премьер-министр подчеркнул, что в Украины достаточно внутренних ресурсов и помощи от союзников, чтобы обеспечить своевременные соцвыплаты.

"В этом году это будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будем платить своевременно. Есть внутренние ресурсы, а также поддержка от наших партнеров", — заверил Шмигаль.

Также премьер напомнил, что с 1 января 2024 в Украине изменилась минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум. Минимальная зарплата выросла на 6% и составляет 7100 гривен по сравнению с 6700 в 2023 году. Прожиточный минимум увеличился до 2920 гривен, а минимальные пенсии – до 2361 гривны. Ожидается, что индексация пенсий будет произведена 1 марта 2024 года.

Кроме того, во время встречи правительства Шмигаль отметил, что Украина постарается получить российские замороженные активы для возобновления страны из-за российской агрессии. По словам премьера, уже существуют первые прецеденты изменений в законодательство, которые помогут Украине получить российские деньги в качестве компенсации за войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Денис Шмигаль рассказал, следует ли ожидать украинцам повышения цены на свет до конца отопительного сезона.

Также "Комментарии" писали о Франции, изменяющей характер помощи Украине.