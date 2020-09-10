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Сергей Тихонов прокомментировал свое возможное назначение директором «Укроборонпрома»

На вопрос представителя медиа о назначении вероятный кандидат на должность гендиректора госконцерна предложил дождаться соответствующего приказа

сегодня, 21:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как стало ранее известно, премьер-министр Денис Шмыгаль внес на имя Зеленского представление о назначении нового генерального директора государственного концерна "Укробронпром" Сергея Тихонова. Тихонов, в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг опубликованную накануне информацию. Об этом пишет "Радио Свобода".

Сергей Тихонов прокомментировал свое возможное назначение директором «Укроборонпрома»

Фото: УНИАН

На вопрос представителя медиа о назначении, вероятный кандидат на должность гендиректора госконцерна предложил дождаться соответствующего приказа.

"Предлагаю дождаться решения. А потом начать постоянно работать", - заявил Тихонов.

Известно, что Сергей Тихонов сейчас является председателем Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе главы государства. С 1998 по 2002 он был народным депутатом Верховной Рады 3 созыва от "Прогрессивной социалистической партии Украины", лидер которой Н. Витренко выступала тогда против вступления Украины в НАТО. Также Тихонов был членом "Партии регионов", а в 2002 году баллотировался в Верховную Раду от блока "За единую Украину!"

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер предложил Зеленскому кандидатуру Тихонова на пост главы "Укроборонпрома".


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