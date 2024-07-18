Семья соратника Порошенко строит роскошную виллу на побережье в Испании – СМИ

Михаил Гладковский – сын Олега Гладковского, который во времена президентства Петра Порошенко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, владеет фирмой, которая строит виллу на побережье Испании.

Михаил Гладковский строит виллу в Испании. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Схемы", Михаил Гладковский стал акционером компании Bilderberg Consulting Financiero за полгода до покупки земельного участка в элитном поселении La Zagaleta, расположенном на юге Испании, где собираются звезды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены и политики со всего мира. В частности, там есть виллы лидера партии "ЕС" Петра Порошенко и его близких соратников Игоря Кононенко и Олега Гладковского.

Bilderberg Consulting Financiero приобрела почти пол гектара земли в апреле 2022 года. Сейчас на территории продолжаются строительные работы. По оценкам журналистов, строительство предположительно началось в июне 2022 года.

Согласно объявлениям, цена за участок аналогичной площадью с проектированием виллы может достигать 2,5 млн евро. Кроме того, еще около 4,5 млн. евро может стоить строительство.

Издание отмечает, что источником средств на земельный участок мог быть заем Bilderberg Consulting Financiero от бизнеса, напрямую связанного с семьей Гладковского. Это 2 миллиона евро, предоставленные в 2022 году венской компанией Bogdan Holding GmbH. Ее владельцем через цепочку из двух других фирм – кипрской Hesutu Limited и компании с Виргинских островов Teckford Investments Financial Corporation – является чиновник СНБО Олег Гладковский, который указывал эти фирмы в своих декларациях.