СБУ собираются реформировать: каких изменений ждать сотрудникам

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Вечканова Елена
Отечественные
власти уже не один месяц обсуждают вероятность реформирования принципа работы
Службы безопасности Украины. Любое ожидание изменений порождает десятки слухов
и дезинформационных тезисов. По словам народного депутата от "Слуги народа"
Марьяны Безуглой, представителям СБУ следует доверять лишь проверенной
информации из официальных источников.
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Sarakhan Vadym
На личной Facebook-странице политик подчеркнула, что реформы для СБУ
осталось ждать совсем недолго. Как уверяет Безуглая, авторы надеются подать
соответствующий законопроект на рассмотрение парламента уже к концу июня. Также,
по ее словам, поддержки документа от коллег-нардепов в обоих чтениях ждут к
окончанию очередной сессии.
При этом депутат
подчеркивает, что над проектом закона о реформе СБУ ведется скрупулёзная юридическая
работа — во избежание недопониманий и провокаций.
Также Марьяна
Безуглая отметила что едва ли не ежедневно противники реформирования пытаются
так или иначе сорвать подготовку документа. По мнению политика, такие попытки
могут продолжаться и дальше, но работу останавливать не собираются.
Согласно утверждению
представительницы "Слуги народа", подготавливаемый законопроект предполагает
создание действительно украинской спецслужбы, где достойные люди смогут выполнять достойную
работу и получать при этом достойное жалование. Безуглая уверяет, что реформа
СБУ позволит честным сотрудникам больше "не прятать глаза" от самих себя или
членов семьи, когда речь так или иначе заходит о профессиональной занятости.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России состоялись очередные поиски украинских "шпионов". На этот раз сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обратили внимание на своего же соотечественника, вменив ему якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами. Все подробности дела вы можете узнать в нашем материале.
Также на портале
мы сообщали о том, что представителями СБУ был разоблачен иностранный агент, связанный с Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Что известно о случившемся, читайте в нашей публикации.
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