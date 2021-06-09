СБУ собираются реформировать: каких изменений ждать сотрудникам

Отечественные власти уже не один месяц обсуждают вероятность реформирования принципа работы Службы безопасности Украины. Любое ожидание изменений порождает десятки слухов и дезинформационных тезисов. По словам народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, представителям СБУ следует доверять лишь проверенной информации из официальных источников.



Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Sarakhan Vadym

На личной Facebook-странице политик подчеркнула, что реформы для СБУ осталось ждать совсем недолго. Как уверяет Безуглая, авторы надеются подать соответствующий законопроект на рассмотрение парламента уже к концу июня. Также, по ее словам, поддержки документа от коллег-нардепов в обоих чтениях ждут к окончанию очередной сессии.

При этом депутат подчеркивает, что над проектом закона о реформе СБУ ведется скрупулёзная юридическая работа — во избежание недопониманий и провокаций.

Также Марьяна Безуглая отметила что едва ли не ежедневно противники реформирования пытаются так или иначе сорвать подготовку документа. По мнению политика, такие попытки могут продолжаться и дальше, но работу останавливать не собираются.

Согласно утверждению представительницы "Слуги народа", подготавливаемый законопроект предполагает создание действительно украинской спецслужбы, где достойные люди смогут выполнять достойную работу и получать при этом достойное жалование. Безуглая уверяет, что реформа СБУ позволит честным сотрудникам больше "не прятать глаза" от самих себя или членов семьи, когда речь так или иначе заходит о профессиональной занятости.

"Просто осознайте, что это — шанс работать честно, а не "доить"/"держать"/"подвешивать за…" и тому подобное", — отметила Марьяна Безуглая, призвав нынешних сотрудников СБУ не вестись на фейки внутри организации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России состоялись очередные поиски украинских "шпионов". На этот раз сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обратили внимание на своего же соотечественника, вменив ему якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами. Все подробности дела вы можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы сообщали о том, что представителями СБУ был разоблачен иностранный агент, связанный с Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Что известно о случившемся, читайте в нашей публикации.

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