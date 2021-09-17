СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов, - СМИ

В ситуации вокруг одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" могут быть политические причины. В частности, подготовка власти к досрочным парламентским выборам. Об этом пишет "РБК-Украина".

Сообщается, что СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов. Цель — через громкие обвинения в терроризме захватить более 4600 информационных плоскостей, которыми обладает эта компания.





Журналисты "РБК-Украина" передают, что владельцем компании "Октагон-Аутдор" является гражданин ЕС. Это может привести к еще одному громкому инвестиционному скандалу, подобному тому, что произошел вокруг эстонского бизнесмена, у которого рейдеры отобрали ТРЦ Sky Mall. Тогда президент Эстонии призвала европейский бизнес не инвестировать в Украину.

СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета, пишет "РБК-Украина".