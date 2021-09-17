СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов, - СМИ

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Станислав Молчанов
В ситуации вокруг одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" могут быть политические причины. В частности, подготовка власти к досрочным парламентским выборам. Об этом пишет "РБК-Украина".
Фото: ssu.gov.ua
СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета, пишет "РБК-Украина".
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