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Главная Новости Политика внутренняя политика СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов, - СМИ
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СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов, - СМИ

Украину может ожидать еще один громкий инвестиционный скандал

сегодня, 13:36
Автор:

Станислав Молчанов

В ситуации вокруг одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" могут быть политические причины. В частности, подготовка власти к досрочным парламентским выборам. Об этом пишет  "РБК-Украина".

СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов, - СМИ

Фото: ssu.gov.ua

Сообщается, что СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов. Цель — через громкие обвинения в терроризме захватить более 4600 информационных плоскостей, которыми обладает эта компания.

Журналисты "РБК-Украина" передают, что владельцем компании "Октагон-Аутдор" является гражданин ЕС. Это может привести к еще одному громкому инвестиционному скандалу, подобному тому, что произошел вокруг эстонского бизнесмена, у которого рейдеры отобрали ТРЦ Sky Mall. Тогда президент Эстонии призвала европейский бизнес не инвестировать в Украину.

СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета, пишет "РБК-Украина". 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/predstaviteli-vlasti-pytalis-zahvatit-reklamnye-1631862339.html
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