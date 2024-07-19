СБУ и полиция разыскивают нападающего: Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион.

В Фарион стреляли. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", — заявил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии. Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык. "В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным — неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3", — сообщила Марта Олиярнык. По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.

Также портал "Комментарии" писал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".

