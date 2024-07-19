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СБУ и полиция разыскивают нападающего: Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Главы МВД и СБУ докладывают президенту о розыске нападающего на Фарион

сегодня, 21:15
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион.

СБУ и полиция разыскивают нападающего: Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

В Фарион стреляли. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", — заявил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии. Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык. "В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным — неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3", — сообщила Марта Олиярнык. По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.

Также портал "Комментарии" писал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11187
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 20:27

Той врожай, який посіяла в цій нещасній країні. Ніколи знов! Тільки так. Занадто багато зла в адресу Фіцо Орбана Трампа, всіх, хто прагне миру. Скільки страждання. З приходом Трампа буде примусова зміна.


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