СБУ и полиция разыскивают нападающего: Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион.
В Фарион стреляли. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.
Украинский президент также сообщил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии. Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык. "В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным — неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3", — сообщила Марта Олиярнык. По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.
Также портал "Комментарии" писал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".
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Ігор
сегодня, 20:27
Той врожай, який посіяла в цій нещасній країні. Ніколи знов! Тільки так. Занадто багато зла в адресу Фіцо Орбана Трампа, всіх, хто прагне миру. Скільки страждання. З приходом Трампа буде примусова зміна.