Санкции против Портнова могут быть началом: экс-чиновник Британии указал на системные проблемы Украины

Санкции, введенные США 9 декабря против украинского чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги являются проявлением поддержки со стороны западных партнеров Украины. По мнению американских и европейских политиков, это может свидетельствовать о начале системного давления для внедрения безвозвратных реформ, и США могут дополнить списки санкций еще рядом скандальных украинских чиновников. Такой месседж содержится в статье бывшего министра в правительстве Тони Блэра Дениса Макшейна для сайта Atlantic Council, передает dsnews.

Денис Макшейн - фото из открытых источников

Одной из проблем на пути Украины к реформам эксперт называет возвращение на должности чиновников, фигурировавших в коррупционных скандалах. Так, обеспокоенность у него вызывает назначение Андрея Наумова в Генпрокуратуру. Ранее он был уволен с должности главы отдела внутренней безопасности СБУ после того, как мог использовать должность для содействия контрабанде и давлению на бизнес. Наумов проработал в Генеральной прокуратуре 12 лет, в том числе при Януковиче.

Вызывает удивление автора и назначение Зеленским Олега Татарова заместителем председателя ОП. Татаров был чиновником в МВД при Януковиче, и якобы пытался скрыть жестокость полиции к активистам Майдана. Теперь в ОП он снова может повлиять на правоохранителей.

Также, по словам Макшейна, можно констатировать, что украинское государство подвержено узурпации и ранее попытки реформ останавливались до внедрения необратимых изменений по деолигархизации. При Зеленском ситуация может повториться, считает автор материала, поскольку во время его каденции стремление к реформам уступили место централизации, что позволяет узурпировать власть, а антикоррупционные законы не оправдали надежд.

В частности, законопроект о реформе СБУ, который должен был убрать из ее юрисдикции расследование экономических преступлений, сохранил для службы возможности давить на бизнес. Антиолигархический закон дал властям свободу определения, кто олигарх, а кто нет, из-за чего последние могут сохранить влияние, даже если кто-то окажется под давлением.

Одной из важных реформ эксперт называет установление независимой проверки добросовестности представителей судебной власти и правоохранителей. Дополнить декларирование планируется процессом проверки, аналогичным тому, что используется при отборе кандидатур в Высший антикоррупционный суд. Система может контролироваться международной комиссией, согласованной с партнерами. Комиссию можно использовать для проверки выдачи лицензий на вещание и вывода их из-под политического влияния.

МВФ многое сделал, чтобы поддержать реформы, и в его новом соглашении с Украиной отмечаются меры по искоренению коррупции. Но такой подход представляется автору узким и ориентированным на экономику, а не стандарты управления. Импульсивность администрации Трампа и поворот Байдена в Китай означает, что США также потеряли стратегическую направленность по отношению к Украине.

Россия использует этот политический дрейф и стремится подорвать суверенитет Украины, восстановив влияние на страну, а коррупция является такой же угрозой независимости страны, как военная агрессия. Автор считает, что пора, чтобы Украина и ее союзники отреагировали на эту проблему.

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