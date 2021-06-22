Санкции против Фирташа и Фукса не поддержали Аваков и Разумков

BTC/USD
32403.77
ETH/USD
1915.97
LTC/USD
120.23
USD/UAH
27.48
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, не были поддержаны Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Такую информацию сообщает "24 канал".
Дмитрий Разумков и Арсен Аваков. Фото из открытых источников
Как пишут представители "24 канала", Разумков мог в очередной раз попытаться показать свою "независимость" от президента Владимира Зеленского. Такие действия якобы выглядят логическими для политика, укрепляющего позиции для строительства "сольной" карьеры, но не для главы парламента, утверждают журналисты.
Также, по информации "24 канала", Аваков вместе с Фуксом якобы могут бороться за возможность контролировать местные власти Харькова.
Отметим, что 18 июня, после очередного заседания СНБО были введены санкции против нескольких украинских олигархов, в частности Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. По словам секретаря Совета Алексея Данилова, Фирташ получил пакет ограничений из-за участия в титановом бизнесе, а также возможных поставок сырья на российские военные предприятия. Фукс же, по информации СНБО, непрозрачно получил лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине, что связано с компанией "Голден Деррик".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости