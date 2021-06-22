Санкции против Фирташа и Фукса не поддержали Аваков и Разумков

Санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, не были поддержаны Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Такую информацию сообщает "24 канал".

Дмитрий Разумков и Арсен Аваков. Фото из открытых источников

"Спикер Верховной Рады Разумков и глава МВД Аваков не стали голосовать за санкции против крупных бизнесменов олигархов Фукса и Фирташа, которые, как утверждает СНБО, строили различные коррупционные схемы и связанные с Россией. Во время заседания СНБО эти два государственных деятеля, как говорят в околополитической тусовке — по сути, руководствовались более личными интересами и амбициями", — цитируют журналисты одного из политических экспертов.

Как пишут представители "24 канала", Разумков мог в очередной раз попытаться показать свою "независимость" от президента Владимира Зеленского. Такие действия якобы выглядят логическими для политика, укрепляющего позиции для строительства "сольной" карьеры, но не для главы парламента, утверждают журналисты.

"У Авакова же — причина более обоснована. Как говорят в кругах старых харьковских элит, Фукс является его давним бизнес-партнером, поэтому рука, как говорится, дрогнула", — отмечается в публикации.

Также, по информации "24 канала", Аваков вместе с Фуксом якобы могут бороться за возможность контролировать местные власти Харькова.

"В общем-то такая позиция вряд ли имеет что-то общее с государственными интересами. Здесь личное превалирует. Аваков очень долго уже министр, а Разумков строит карьеру как отдельный политический лидер", — говорится в материале.

Отметим, что 18 июня, после очередного заседания СНБО были введены санкции против нескольких украинских олигархов, в частности Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. По словам секретаря Совета Алексея Данилова, Фирташ получил пакет ограничений из-за участия в титановом бизнесе, а также возможных поставок сырья на российские военные предприятия. Фукс же, по информации СНБО, непрозрачно получил лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине, что связано с компанией "Голден Деррик".

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