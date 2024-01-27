Садовый рассказал, почему против, чтобы его совершеннолетние дети шли в армию

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что против того, чтобы его совершеннолетние дети вступали в ряды армии, пока у них идет обучение. Об этом Садовый сказал в онлайн-трансляции, передает портал "Комментарии".

Садовый прокомментировал вопрос мобилизации. Фото из открытых источников

Как известно, у главы Львова пять сыновей, двоим из них, Ивану и Фаддею, 21 год и 19 лет соответственно.

По словам Андрея Садового, перед тем как идти в армию, его сыновья должны закончить учебу. Мэр против того, чтобы его дети прерывали обучение ради службы в армии.

"Прошу всех быть спокойными. (Сыновья – ред.) закончат обучение, и все с вами мы будем в армии", — заявил Андрей Садовый.

Кроме того, мэр Львова заявил, что и сам готов вступить в ряды ВСУ, но не сейчас.

"Завершится моя каденция – пойду служить. И дети мои там будут. Это всех нас ждет", — добавил Андрей Садовый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.

