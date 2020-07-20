Саакашвили заявил о возможном отколе Украины: что скрывается за словами политика

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что чиновники и "феодалы" на местах готовятся "к отколу от Украины" в процессе местных выборов. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли на самом деле такая угроза и насколько опасными для нашей страны являются действия и заявления самого Саакашвили.



Заявление Саакашвили об отколе Украины: никакой сенсации

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко не видит сенсационности в заявлении Саакашвили.

"Он говорит о том, что известно всем, кто следит за ситуацией в регионах, – отмечает эксперт. – Подобные тенденции заметны уже несколько лет. Идет образование неких местных анклавов. Всего того, что на Западе называется мафией. Связь людей с общностью интересов в пределах какого-то региона".

Опасность муниципальной полиции (стражи) в том виде, в котором она есть, действительно существует, уверен Павел Жовниренко.

"Именно об этом говорит Саакашвили. Такая полиция сейчас подчиняется только местным органам власти (феодалам по терминологии Саакашвили). И в таком виде, без персонального проукраинского отбора, она не должна существовать, – говорит эксперт. – В данный момент подобные структуры состоят из людей, у которых есть определенная боеподготовка. Но должны быть еще и адекватные убеждения, соответствующая присяга, как мне кажется. А управление ими должно быть контролируемым".

Саакашвили, по мнению Павла Жовниренко, действительно, тяжело.

"Потому что все предложения, которые делает он и возглавляемая им структура, должны согласовываться с органами, которые он пытается реформировать. Фактически, ему приходится сейчас убеждать хищника перейти на растительную пищу, – поясняет эксперт. – Еще в Грузии он понял, что такое возможно, только если у хищника вырвать клыки. Так что предстоит сложный процесс. Но у Саакашвили есть история успеха, история бойца (не останавливается, как бы ни было тяжело) и мотивация".

По словам Павла Жовниренко, Саакашвили понимает, что у обеих стран общий враг – и что шансы Грузии развиваться как независимому демократическому государству значительно возрастут после реформирования Украины.

"В его предложениях нет коррупционных рисков. Он пытается поломать коррупционную систему в Украине, – уверен эксперт. – Это дает возможность проверять его деятельность по результатам… Проблема в том, что добиться результатов ему будут всячески мешать. Потому Саакашвили предстоит борьба касательно не просто реформ, но и будущего Украины".

Очередное эпатажное заявление Саакашвили

Политический эксперт Александр Антонюк не исключает, что прозвучало очередное эпатажное заявление, не подкрепленное особенно фактами.

"Если Саакашвили знает о настроениях сепаратизма у конкретных местных элит, мне кажется, он должен подать соответствующее заявление в СБУ, – говорит эксперт. – Если же никаких конкретных действий с его стороны не будет, это надо расценивать именно как политическое заявление".

Александр Антонюк напоминает, что выборы (любые – президентские, парламентские местные) – это всегда стресс. Это всегда конкуренция, дискуссия на грани фола, разнообразные обвинения. Впрочем, отмечает он, сепаратистские настроения можно раскрутить и не используя избирательную кампанию. Достаточно вспомнить Крым, Донбасс, фактически весь Юго-Восток в 2014-м.

"Учитывая, что наши правоохранительные органы, Нацгвардия, ВСУ, СБУ – начеку, не думаю, что сейчас можно говорить о том, о чём заявил Саакашвили (использование местных выборов для раскола Украины). Возможно, стоит больше внимания уделить Донецкой и Луганской областям. Но в других регионах – не вижу никаких предпосылок", – отмечает политэксперт.

По его мнению, СБУ стоило бы вызвать Саакашвили на встречу и попросить предоставить более конкретные факты. Чтобы заняться возможными опасными "феодалами".

"Если же это блеф, политическое заявление, то Саакашвили должен будет, как минимум, извиниться, – считает Александр Антонюк. – И понести определенное административное наказание, если его словам не подтвердятся".

Доля правды в заявлении Саакашвили об отколе Украины

Михаил Саакашвили в данной ситуации, возможно, и прав, считает политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко. По его мнению, мы, действительно, наблюдаем фрагментацию местных элит.

"Но ведь стоит признать, что не только местные элиты тому виной, – подчеркивает эксперт. – Виной и действия центральной власти, правительства, которые не могут консолидировать местные и областные власти. Не могут в полной мере наладить коммуникацию. Это показала ситуация с коронавирусом и прочие моменты. Более того, центр перекладывает ответственность на органы местного самоуправления, в то же время, не давая достаточного количества полномочий".

Должны учитываться голоса областей, подчеркивает Александр Мусиенко.

"Нельзя просто брать и ломать через колено: насильно создавая из десяти районов три, – отмечает он. – На местах работы не провели, к людям не прислушались. Такие действия центра органов власти без согласования с местными органами самоуправления будет вызывать только отторжение".

Чтобы избежать любых опасных тенденций (сепаратизм, раскол и так далее), необходимо передавать полномочия в регионы, наделять местные власти соответствующими инструментариями для выполнения тех или иных обязанностей, закончить децентрализацию, уверен Александр Мусиенко. И, безусловно, вести постоянный национальный диалог.

Ранее "Комментарии" писали, что Михаил Саакашвили обрушился с критикой на украинскую власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!