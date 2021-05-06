Саакашвили: Государство должно перестать забирать деньги у Мариуполя

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Станислав Молчанов
Глава
Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили
заявил, что Мариуполь перевыполняет план по бюджету, чем пользуется
государство, забирая у города избыточные средства. Об этом он сказал в эфире
одного из национальных телеканалов.
Саакашвили. Фото из открытых источников
По словам Михаила
Саакашвили, другим украинским городам стоит брать пример с Мариуполя.
Но центральная
власть, отметил он, почти о Мариуполе не говорит.
Глава Исполнительного
комитета Национального совета реформ Украины добавил, что аэропорт для
Мариуполя и Бердянска можно было бы построить в течение трех месяцев.
Далее Михаил
Саакашвили показал присутствующим мариупольский порт, спрашивая присутствующих
политиков и государственных деятелей: "вы хотите, чтобы кусок этого торта
откусил Путин?"
Ранее городской
голова Вадим
Бойченко отметил концептуальную проблему с реверсной дотацией, из-за
которой уходят деньги из местного бюджета. Особенно ощутимо это сейчас – после
административно-территориальной реформы и укрупнения городской громады.
Решить ситуацию
могло бы возвращение хотя бы 5% НДС, основного для наполнения горбюджета. В
эквиваленте это порядка 2,5 миллиарда гривен. Дополнительные финансы позволили
бы сформировать четкий план развития программы "Город без окраин".
Напомним, в конце
апреля Мариуполь с рабочим визитом посетил глава Исполнительного комитета
Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Вместе с мэром Вадимом
Бойченко он встретился с предпринимателями и мариупольской молодежью, а также
посетил торговый порт и металлургический комбинат имени Ильича.
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