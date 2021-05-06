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Главная Новости Политика внутренняя политика Саакашвили: Государство должно перестать забирать деньги у Мариуполя
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Саакашвили: Государство должно перестать забирать деньги у Мариуполя

Михаил Саакашвили считает, что в городском бюджете Мариуполя должно оставаться больше денег

сегодня, 17:20
Автор:

Станислав Молчанов








Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Мариуполь перевыполняет план по бюджету, чем пользуется государство, забирая у города избыточные средства. Об этом он сказал в эфире одного из национальных телеканалов.

Саакашвили: Государство должно перестать забирать деньги у Мариуполя

Саакашвили. Фото из открытых источников

По словам Михаила Саакашвили, другим украинским городам стоит брать пример с Мариуполя. 

"Я помню Мариуполь, когда там в 2014-2015 шли боевые действия. Город был в тяжелейшем состоянии. Сейчас там реально крутой мэр Бойченко. Мариуполь не узнать – красивый центр и хорошие дороги. Хотел бы я, чтобы в Одессе хотя бы десятая часть города была такой, как Мариуполь", —  рассказал Саакашвили.

Но центральная власть, отметил он, почти о Мариуполе не говорит.

"И более того, поскольку Мариуполь перевыполняет бюджет, то у них забирают лишние средства", –заявил Саакашвили.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины добавил, что аэропорт для Мариуполя и Бердянска можно было бы построить в течение трех месяцев.

"Почему в Мариуполе нет аэропорта? Хорошо, не можете открыть в Мариуполе – откройте в Бердянске. За три месяца там можно построить новый гражданский аэропорт. За шесть месяцев можно обустроить все приазовское побережье", – объяснил Саакашвили.

Далее Михаил Саакашвили показал присутствующим мариупольский порт, спрашивая присутствующих политиков и государственных деятелей: "вы хотите, чтобы кусок этого торта откусил Путин?"

"Вся Украина должна защищать Мариуполь, чтобы Путин туда не пришел. Но вместо этого мы забираем избыточные средства. И сразу Нацбанк рапортует: настроение бизнеса резко ухудшилось. То есть у малого и среднего бизнеса настроение ухудшилось, а у чиновников – улучшилось", – отметил Саакашвили.


Ранее городской голова Вадим Бойченко отметил концептуальную проблему с реверсной дотацией, из-за которой уходят деньги из местного бюджета. Особенно ощутимо это сейчас – после административно-территориальной реформы и укрупнения городской громады.

Решить ситуацию могло бы возвращение хотя бы 5% НДС, основного для наполнения горбюджета. В эквиваленте это порядка 2,5 миллиарда гривен. Дополнительные финансы позволили бы сформировать четкий план развития программы "Город без окраин".

Напомним, в конце апреля Мариуполь с рабочим визитом посетил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Вместе с мэром Вадимом Бойченко он встретился с предпринимателями и мариупольской молодежью, а также посетил торговый порт и металлургический комбинат имени Ильича.


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Источник: https://youtu.be/3oI4RoYT6m0
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