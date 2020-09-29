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С начала года на Киевщине привлечено 10,8 млрд грн капитальных инвестиций - Володин

Володин рассказал, что инвестиционная привлекательность Киевщины повышается

29 сентября 2020, 12:18
Автор:

Станислав Молчанов

На Киевщине сейчас реализуются девять инвестиционных проектов. Об этом рассказал председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин в ходе брифинга, где речь шла о первых 100 днях работы в должности главы области.

С начала года на Киевщине привлечено 10,8 млрд грн капитальных инвестиций - Володин

"Могу с уверенностью констатировать, что Киевщина сохраняет свои прочные позиции по многим направлениям и удачно выполняет целевые программы, несмотря на пандемию коронавируса", — сказал Володин.

В частности, повышается инвестиционная привлекательность региона. Так, с начала года было привлечено 10,8 млрд грн капитальных инвестиций. Сейчас активно реализуются три инвестиционных проекта по строительству: завод "Костал" в Бориспольском районе на 900 рабочих мест (39 млн евро инвестиций), складской комплекс FM Logistic в Бориспольском районе (15 млн евро инвестиции на первую очередь) и завод по производству крахмала на 330 рабочих мест (100 млн долларов инвестиций). Также в активной фазе находятся еще шесть инвестиционных проектов. В частности расширение логистически-промышленного комплекса в с. Калиновка Васильковского района, строительство логистически-промышленного парка в с. Колонщина Макаровского района и строительство складского комплекса в Обуховском и Васильковском районах. Еще Володин заявил о перспективе создания аэрокластера.

Между тем, в области продолжают бороться с распространением коронавируса. Как рассказал глава ОГА, за средства областного бюджета закупили 26 аппаратов ИВЛ среднего класса, три передвижных рентген-диагностических комплекса и три системы ПЦР-тестирования.

"Аппаратов ИВЛ более чем достаточно. Загружены для больных COVID-19 около 10 ежедневно, а остальные — используется для других пациентов ", — отметил Володин.

Кроме этого, в десять раз увеличили количество точек доступа кислорода, перепрофилировали для оказания медицинской помощи больным COVID-19 11 учреждений здравоохранения, где расположены 1085 инфекционных коек.

Отметим, что уровень готовности программы "Большая стройка" в области составляет 77%. Речь идет о строительстве садов, школ, стадионов и приемных в опорных больницах. Володин отметил, что в сроки укладываются.

Напомним, эксперт рассказал, чем Украина отпугивает инвесторов.


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