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Главная Новости Политика внутренняя политика С досрочными выборами президента в ОП должны определиться этой осенью, максимум весной: политолог озвучил прогноз
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С досрочными выборами президента в ОП должны определиться этой осенью, максимум весной: политолог озвучил прогноз

На Банковой решили отказаться от идеи досрочных выборов парламента

сегодня, 08:22
Автор:

Кравцев Сергей

С каждым днём всё меньше оснований для роспуска Верховной Рады. Если ещё была какая-то логика в роспуске парламента прошлой осенью или этой весной, то сейчас эта логика с каждым днем все меньше и меньше. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "UKRLIFE.TV" высказал политолог Алексей Голобуцкий.

С досрочными выборами президента в ОП должны определиться этой осенью, максимум весной: политолог озвучил прогноз

Алексей Голобуцкий Фото: журнал Фокус

Политолог отметил, раньше логика досрочных парламентских выборов состояла в том, чтобы получить президентом свою меньшую по размерам, но более верную фракцию и разделить с кем-то ответственность. Имеется в виду с кем-то из больших политических проектов. Потому что, если стоит задача Офиса президента идти на второй срок, то не может тянуться 5 лет история, что бояре плохие, а царь хороший. Это уже "подъедает" серьёзно рейтинг президента и, в конце концов, наступит момент, когда рейтинг начнёт стремительно падать, с намного большей скоростью, нежели сейчас. Досрочными выборами парламента можно было бы разделить ответственность, спустить пар именно через переизбрание новой Верховной Рады. Потому что, когда президент Зеленский говорит, что он что-то не может сделать, то сначала всё можно было спустить на неопытность, сопротивление оппонентов, олигархов, всё это можно было объяснять. Но уже на третьем году президентства такие объяснения не работают. Народ всё отчётливее начинает понимать, что у тебя есть монобольшинство, у тебя есть весь силовой аппарат и нужно исполнять то, что ты обещал.

Голобуцкий считает, что сейчас уже момент упущен, мы понимаем, что досрочные парламентские выборы – это скорее нонсенс, должен произойти серьёзный политический кризис, чтобы они состоялись. Что касается досрочных президентских выборов, то политолог считает, что всё может решится этой осенью.

"Если говорить об осени, то я ещё верю, что Зеленский более-менее уверенно выиграет президентские выборы, а с весны я в это не особо верю", – отметил политолог.

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Источник: http://www.ukrlife.tv/video/politika/koli-vse-pochinae-valitisia-otochennia-znikae-i-za-vse-vidpovidae-prezident-oleksii-golobutskii
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