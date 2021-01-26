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Рябошапка пожаловался на угрозы и отказался от должности председателя САП

Бывший Генпрокурор рассказал Алексею Гончаренко об угрозах в Facebook, и считает конкурс на назначение нового председателя САП незаконным

сегодня, 18:17
Автор:

Оленка Клочко

Бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка дал интервью в Страсбурге Народному депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко. Видео с интервью Алексей опубликовал в своем YouTube канале, на который он неоднократно призывал подписываться коллег Нардепов из-за трибуны в Верховной Раде.
Руслан Рябошапка поделился своим мнением относительно нескольких громких дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в органах СБУ, НАБУ и САП. Экс-генпрокурор считает, что Офис Генерального Прокурора покрывает Татарова и нарушает Уголовный Кодекс, передавая дело из ведения НАБУ в Генпрокуратуру:

Рябошапка пожаловался на угрозы и отказался от должности председателя САП

Рябошапка и Гончаренко. Фото: скриншот из видео

"Очевидно, что в УПК и в законе об НАБУ четко прописано, что определенные категории дел не могут быть истребованы из подследственности НАБУ и переданы в какой-либо другой орган. Такие случаи могли быть и в моей каденции, но их не было, и не было бы, если бы я остался генпрокурором ".

По словам Рябошапки, другая ситуация, сложившаяся вокруг дела с заказным убийством в СБУ, является местью со стороны Ивана Баканова и Андрея Наумова Дмитрию Нескоромному, который, по его мнению, очень мешал тем, что часто освещал факты "крышевания" и "коррупции" в СБУ.
Отдельно Рябошапка рассказал о своей бытности в должности Генерального прокурора, где он занимался делом Байдена и Бурисмы, и имел подчиненным прокурора по фамилии Кулик. По словам Руслана, Кулик "придумывал" отдельные факты по этому делу, сам же Рябошапка признаков преступления в ней не увидел, поэтому дело передали в НАБУ и САП.
На вопрос Гончаренко об угрозах после его увольнения с должности, экс-прокурор отметил, что в Facebook ему очень часто пишут неприятные вещи с угрозами, но он к ним уже привык.
Наконец, Рябошапка назвал деятельность своей преемницы Ирины Венедиктовой огромным минусом в развитии Прокуратуры, и призвал своих коллег не принимать участия в конкурсе на должность Председателя САП, поскольку считает его манипуляцией власти, которую ни в коем случае нельзя легализировать.
О том, является ли его с Климкиным и Данилюком проект "Центр устойчивости государства" политическим, Рябошапка отказался ответить и лишь отметил:
"Давайте дождемся и вскоре будет много интересного, много свежего и много нешаблонного".

Напомним, что бывший Генпрокурор после своего увольнения резко комментирует деятельность президента , активно сотрудничает с международными организациями и планирует создать украинский think tank.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCTMk4C1-CnQTktdVTDIY12g
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Обусуждения

Сергей

сегодня, 19:05

Вали в свою Францию.Или деньги закончились.

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