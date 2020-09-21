Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах, - Медведчук

О том, что в Украине нарушаются права русскоязычных граждан, партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" говорит постоянно. Но несколько дней назад появилось дополнительное подтверждение того, что это действительно так, причем от тех, кто никогда особенно не выступал в защиту прав русскоязычных граждан, говорится в сообщении на сайте политсилы.

Так, 10 сентября были опубликованы результаты социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. На вопрос: "По Вашему мнению, нарушаются ли в Украине права русскоязычных граждан?" ‒ 36,4% опрошенных ответили, что "постоянно нарушаются" и "в отдельных случаях нарушаются". Но если посмотреть, как распределились ответы по регионам, то мы увидим, что в западных регионах 15% опрошенных ответили, что "постоянно нарушаются" и "в отдельных случаях нарушаются", тогда как на Юго-Востоке, где и проживает основная часть граждан, для которых русский язык является родным, таких было 60,9%.

"Иными словами, русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах. Именно поэтому партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным, - заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук. - Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав".

Напомним, ранее политик заявил о том, что в Украине умышленно остались без права выбора полмиллиона граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!