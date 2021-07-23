Руслан Коцаба: Медведчук может быть эффективным как при власти, так и в оппозиции

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Станислав Молчанов
Председатель Политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает,
что для эффективной работы судебной системы в стране не нужны какие-то
специальные реформы, просто закон должен быть один для всех. И теперь, когда
лидер оппозиции подвергается уголовному преследованию, беспочвенным и
бездоказательным обвинениям, особенно хорошо видно, что он был прав. Такое мнение в эфире
телеканала "Перший незалежний" высказал украинский
журналист и блогер Руслан Коцаба.
Руслан Коцаба - фото из открытых источников
Журналист уверен, что
дело Медведчука бесперспективное, и как бы не затягивался процесс, в результате
все развалится.
Кроме того он
подчеркнул, что действующая власть поступает очень недальновидно, потому что,
работать вместе с Виктором Медведчуком было бы эффективней, чем против него.
Напомним, Офис
генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене.
13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а
9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще
на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее
рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города
Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила
материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук
подчеркнул,
что его адвокаты полностью
готовы к процессу обжалования меры пресечения, и у них есть доказательства,
опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к
нему домашнего ареста.
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