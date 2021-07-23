Руслан Коцаба: Медведчук может быть эффективным как при власти, так и в оппозиции

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для эффективной работы судебной системы в стране не нужны какие-то специальные реформы, просто закон должен быть один для всех. И теперь, когда лидер оппозиции подвергается уголовному преследованию, беспочвенным и бездоказательным обвинениям, особенно хорошо видно, что он был прав. Такое мнение в эфире телеканала "Перший незалежний" высказал украинский журналист и блогер Руслан Коцаба.

Руслан Коцаба - фото из открытых источников

"Виктор Медведчук, как государственник, болеет за то, что на международном уровне имидж Украины падает, мы перестаем быть страной, где правит закон. Он же предлагал очень простой рецепт: не надо никаких реформ, просто надо, чтобы был закон один для всех", – отметил Коцаба.

Журналист уверен, что дело Медведчука бесперспективное, и как бы не затягивался процесс, в результате все развалится.

"Никаких доказательств нет, дело все равно рассыплется, лопнет, как мыльный пузырь. И, соответственно, он от этого в электоральном плане только выиграет", – сказал Руслан Коцаба.

Кроме того он подчеркнул, что действующая власть поступает очень недальновидно, потому что, работать вместе с Виктором Медведчуком было бы эффективней, чем против него.

"Медведчук может быть эффективным как при власти, мы помним времена Кучмы, когда он руководил его Администрацией, и это были не худшие времена для Украины, так и в оппозиции", – констатировал журналист.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения, и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

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