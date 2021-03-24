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Рудьковский: "Слуга народа" Семинский внес в декларацию незаконно нажитые активы

Семинский внес в свою декларацию активы, полученные в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений

сегодня, 16:42
Автор:

Лиза Снисар
















Экс-министр транспорта Николай Рудьковский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский внес часть активов, приобретенных за незаконно полученные средства, в налоговую декларацию. Об этом Рудьковский рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Сегодня".

Рудьковский: "Слуга народа" Семинский внес в декларацию незаконно нажитые активы

Семинский внес в декларацию незаконные активы - фото из открытых источников

По словам Рудьковского, Семинский в свою декларацию внес активы, полученные в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей семье Рудьковского.

"Есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова, что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов – больше 100 кг долларов – через разные компании для себя и Шуфрича. В этот период были куплены самолеты, яхты Шуфрича – три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., кешем "забитые" банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией "Нефтегаздобыча", – заявил экс-министр.

По словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании, о чем ему сообщил нынешний депутат от "Слуги народа".


"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании... Семинский вообще ушел дальше, он, наверное, не читал уголовный кодекс – часть украденного он даже отразил в налоговой декларации", – резюмировал Рудьковский.

Также СМИ сообщали, что Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долларов. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.


По данным источников Цензор.НЕТ в Офисе президента, нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса президента.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=95NAZwadetA&t=3s&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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