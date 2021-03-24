Рудьковский: "Слуга народа" Семинский внес в декларацию незаконно нажитые активы

BTC/USD
56111.92
ETH/USD
1713.27
LTC/USD
193.43
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Экс-министр транспорта Николай Рудьковский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский внес часть активов, приобретенных за незаконно полученные средства, в налоговую декларацию. Об этом Рудьковский рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Сегодня".
Семинский внес в декларацию незаконные активы - фото из открытых источников
По словам Рудьковского, Семинский в свою декларацию внес активы, полученные в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей семье Рудьковского.
По словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании, о чем ему сообщил нынешний депутат от "Слуги народа".
Также СМИ сообщали, что Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долларов. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.
По данным источников Цензор.НЕТ в Офисе президента, нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса президента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости