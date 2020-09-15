Рождаемость в Украине пошла вверх, когда Кучма с Медведчуком обеспечили экономический рост, - эксперт

В истории независимой Украины только команде Леонида Кучмы и Виктора Медведчука удалось переломить негативную демографическую тенденцию и остановить падение рождаемости. Так политический обозреватель Евгений Василевский прокомментировал информацию Министерства социальной политики о том, что после 2014 года рождаемость в Украине рухнула на 40%. Об этом Василевский написал в своем блоге на сайте "Корреспондент".

По словам Василевского, рождаемость в Украине непрерывно падала с начала 90-х и вплоть до 2001 года.

"Итак, начиная с начала 90-х, рождаемость в Украине непрерывно падала вплоть до 2001 года. Это неслучайное совпадение – именно в начале 2000-х команде Кучмы и Медведчука удалось переломить негативные тенденции в экономике, после чего в Украине начался экономический рост, - пояснил журналист. - График коэффициента рождаемости четко показывает – до 2001 года кривая неумолимо двигалась вниз. И только с 2002 года, когда руководство страны обеспечило экономический рост и более справедливое перераспределение ВВП, рождаемость пошла вверх – и росла безостановочно вплоть до 2014 года".

Василевский поясняет, что в период 2002-2004 годов, когда страной фактически руководил глава Администрации президента Виктор Медведчук, Украина переживала экономический подъем.

"Период 2002 – 2004 годов, когда страной фактически руководил глава АП Виктор Медведчук – это время экономического подъема и, как следствие, роста доходов украинцев", - подчеркнул журналист.

По словам Василевского, с начала 2000-х годов в Украине наблюдался рост рождаемости, но ситуация изменилась с приходом в Кабинет Министров Арсения Яценюка, который резко сократил финансовую помощь при рождении ребенка.

"Но после того, как демократические силы в феврале 2014 года захватили власть, новый премьер-министр Арсений Яценюк изменил порядок выплат. Теперь молодая мама/молодая семья получали при рождении ребенка только 10 000, а остальные 31 000 выплачивались в рассрочку сроком на 3 года, - приводит данные автор. - То есть, Яценюк фактически серьезно сократил помощь при рождении ребенка. Конечно, это не единственный фактор, повлиявший на рождаемость, но и не самый последний. Также наложились такие негативные факторы как экономический кризис и война, способствовавшие обнищанию простого народа".

По словам Василевского, в данном случае уместна цитата из Библии о том, что "По делам их узнаете их…". Дескать, кто-то из древних высказал очень мудрую мысль, что главный критерий достижений правителя – это увеличение территории и рост населения.

“Как видим, эта мудрость верна и в наши дни. Или, как сказано в Библии, "По делам их узнаете их…", - резюмировал политический обозреватель Евгений Василевский.

Напомним, Генеральная прокуратура делает все возможное, чтобы экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов и бывший Президент Петр Порошенко не понесли наказание за должностное преступление, которое они совершили в 2014 году. Об этом в четверг, 3 сентября, под стенами украинского парламента журналистам заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.



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