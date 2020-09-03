Генпрокуратура покрывает должностное преступление Турчинова – Порошенко, – Медведчук

Генеральная прокуратура делает все возможное, чтобы экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов и бывший Президент Петр Порошенко не понесли наказание за должностное преступление, которое они совершили в 2014 году. Об этом в четверг, 3 сентября, под стенами украинского парламента журналистам заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, в 2014 году Турчинов и Порошенко, фактически, заблокировали вступление в силу, принятого Верховной Радой, закона об амнистии участникам конфликта Донбассе. Однако, Генпрокуратура всячески блокирует расследование должностного преступления, совершенного Турчиновым и Порошенко.

Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"В ответе, который я и мой коллега Ренат Кузьмин получили от генерального прокурора, говорится, что наше обращение – это отдельные точки зрения и выводы, которые ничем не подтверждены.

А чем надо подтверждать то, что в сентябре 2014 года в Верховной Раде VIII созыва проголосовали за закон об амнистии, который предусмотрен пунктом 5 Минских соглашений? Этот закон был передан на подпись тогда еще председателю Верховной Рады Турчинову, который где-то его "потерял", а если быть точным, умышленно не подписал и передал на подпись Порошенко. И Порошенко, и Турчинов об этом хорошо знали. Но есть хронология рассмотрения этого законопроекта, есть результаты голосования. Таким образом один и второй нарушили свои должностные обязанности, превысили свои служебные полномочия и должны понести уголовную ответственность", – отметил Виктор Медведчук.

При этом, народный депутат напомнил, что такие действия Порошенко и Турчинова сорвали мирное урегулирование конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений.

"Это один из тех вопросов, который помешал процессу мирного урегулирования в 2014, 2015, 2016-м и последующих годах. Хочу напомнить, что принятие амнистии в отношении лиц, которые проживают на неконтролируемой территории – это один из 4 вопросов, которые являются фундаментом политической повестки, заложенной в Минских соглашениях. Туда, кроме закона об амнистии, входят: закон о выборах на этих территориях, закон об особом статусе и изменения в Конституцию касательно особого статуса. Так вот, один из вопросов был решен. Был решен и второй вопрос – об особом статусе, который продлевают, но не меняют в соответствии с Минскими соглашениями февраля 2015 года. И мы считаем, что те, кто виновен в этом, должны понести заслуженное наказание. Должны быть привлечены к уголовной ответственности", – подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, что 26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Генпрокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование фактов саботажа выполнения Минских соглашений Турчиновым и Порошенко.

Ранее Виктор Медведчук сказал, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.





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