Генпрокуратура покрывает должностное преступление Турчинова – Порошенко, – Медведчук

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Дмитрий Симоненко
Генеральная
прокуратура делает все возможное, чтобы экс-спикер Верховной Рады Александр
Турчинов и бывший Президент Петр Порошенко не понесли наказание за должностное
преступление, которое они совершили в 2014 году. Об этом в четверг,
3 сентября, под стенами украинского парламента журналистам заявил председатель
Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный
депутат Виктор Медведчук.
По его словам, в
2014 году Турчинов и Порошенко, фактически, заблокировали вступление в
силу, принятого Верховной Радой, закона об амнистии участникам конфликта
Донбассе. Однако, Генпрокуратура всячески блокирует расследование должностного
преступления, совершенного Турчиновым и Порошенко.
Фото: пресс-служба ОПЗЖ
"В ответе, который я
и мой коллега Ренат Кузьмин получили от генерального прокурора, говорится, что
наше обращение – это отдельные точки зрения и выводы, которые ничем не
подтверждены.
А чем надо подтверждать то, что в
сентябре 2014 года
в Верховной Раде VIII созыва
проголосовали за закон об амнистии, который предусмотрен пунктом 5 Минских соглашений? Этот
закон был передан на подпись тогда еще
председателю Верховной Рады Турчинову, который
где-то его "потерял", а если быть точным, умышленно не подписал и передал на
подпись Порошенко. И Порошенко, и Турчинов об этом хорошо знали. Но есть хронология рассмотрения этого законопроекта, есть
результаты голосования.
Таким образом один и второй нарушили свои должностные обязанности, превысили
свои служебные полномочия и должны понести уголовную ответственность", – отметил Виктор Медведчук.
При этом, народный
депутат напомнил, что такие действия Порошенко и Турчинова
сорвали мирное урегулирование конфликта на Донбассе в рамках Минских
соглашений.
"Это
один из тех вопросов, который помешал процессу мирного урегулирования в 2014,
2015, 2016-м и последующих годах. Хочу
напомнить, что принятие амнистии в отношении лиц, которые проживают на
неконтролируемой территории –
это один из 4 вопросов,
которые являются фундаментом политической повестки,
заложенной в Минских соглашениях. Туда, кроме закона об амнистии,
входят: закон о выборах на этих
территориях, закон об особом статусе и изменения в Конституцию касательно особого статуса. Так вот,
один из вопросов был решен. Был решен и второй вопрос – об особом статусе,
который продлевают, но не меняют в соответствии с Минскими соглашениями февраля
2015 года. И мы считаем, что
те, кто виновен в этом, должны понести заслуженное наказание. Должны быть
привлечены к уголовной ответственности", –
подытожил Виктор Медведчук.
Напомним, что 26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Генпрокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование фактов саботажа выполнения Минских соглашений Турчиновым и Порошенко.
Ранее Виктор Медведчук сказал, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.
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