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Рост налогов и сокращение расходов. Украина готовит план действий на случай прекращения помощи от США

В Украине разрабатывают план на случай остановки помощи от США и готовятся его презентовать МВФ, чтобы не потерять доступ к кредитам, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что работники миссии в скором времени приедут в Киев

сегодня, 13:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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В случае прекращения поступления помощи США, Украина планирует расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы.

Рост налогов и сокращение расходов. Украина готовит план действий на случай прекращения помощи от США

В Украине готовятся к новым вызовам

По информации агентства, Украина намерена представить свой план выживания работникам миссии МВФ, которые планируют визит в Киев на 12 февраля. Визит состоится в преддверии пересмотра кредитной программы МВФ, который начнется в феврале и разблокирует транш помощи в размере 900 миллионов долларов. По программе МВФ, в текущем году Украина должна получить 5,3 млрд долларов.

Разработанные меры необходимы для того, чтобы гарантировать МВФ, что страна может обслуживать свои долги, если союзники не окажут помощь, что является условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд дол.

"Ключевым источником средств для замены средств из США будет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать инвестировать наличные, которые они удерживаются из-за риска войны, в высокодоходные государственные облигации",
– говорится в сообщении.

Такие действия могут принести как минимум 5 млрд долл. дохода в этом году, подчеркивает агентство.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и заложена помощь Украине. По его мнению, этот законопроект — отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии, поскольку содержит весь ужас, который демократы натворили в вопросах иммиграции и границ, освобождает их от ответственности и перекладывает все это на плечи республиканцев.

Также "Комментарии" рассказывали, что, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы , ситуация с выделением Украине помощи напоминает остросюжетный детектив.




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Источник: https://www.bloomberg.com/
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