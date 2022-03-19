Российская техника теперь без деталей BOSCH: Кулеба рассказал, как удалось дожать немцев

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал у себя в Facebook, как благодаря профессионализму украинских дипломатов удалось лишить российскую армию важных запчастей, ранее предоставляемых немецкой компанией BOSCH.
Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы
По его словам, после этого вместе со специалистами все было тщательно проверено.
Кулеба отметил, что через несколько дней он вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годы немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая ведет варварскую захватническую войну против украинского народа. Обвинение повлекло за собой землетрясение в немецких медиа. Компания отреагировала и сообщила, что все их контракты с российской стороной прямо запрещали использование деталей в любых военных, а не гражданских целях. То есть россияне, в присущей манере, незаконно установили детали на военную технику. Между тем, скандал в Германии при содействии дипломатов и журналистов разросся до масштабов правительственного расследования.
Он добавил, что украинские военные и дипломаты продолжат выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить для немедленного выхода иностранных бизнесов из РФ.
Министр призвал всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление.
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