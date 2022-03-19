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Российская техника теперь без деталей BOSCH: Кулеба рассказал, как удалось дожать немцев

Российские бронированные автомобили Тигр и Панцирь оказались полностью на немецких деталях - украинские военные и дипломаты теперь это исправили

сегодня, 16:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал у себя в Facebook, как благодаря профессионализму украинских дипломатов удалось лишить российскую армию важных запчастей, ранее предоставляемых немецкой компанией BOSCH.

Российская техника теперь без деталей BOSCH: Кулеба рассказал, как удалось дожать немцев

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

"Эта история о том, как военные, дипломаты и небезразличные граждане работают как единое целое для общего результата. На прошлой неделе украинские военные захватили на поле боя очередную коллекцию российской техники. Там, в частности, были бронированный автомобиль Тигр, зенитный комплекс Панцирь и другое смертоносное железо. Открыли Тигра капот, а там сюрприз: детали немецкой компании BOSCH. В Панцире тоже", – рассказал дипломат.

По его словам, после этого вместе со специалистами все было тщательно проверено.

Кулеба отметил, что через несколько дней он вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годы немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая ведет варварскую захватническую войну против украинского народа. Обвинение повлекло за собой землетрясение в немецких медиа. Компания отреагировала и сообщила, что все их контракты с российской стороной прямо запрещали использование деталей в любых военных, а не гражданских целях. То есть россияне, в присущей манере, незаконно установили детали на военную технику. Между тем, скандал в Германии при содействии дипломатов и журналистов разросся до масштабов правительственного расследования.

"Сегодня мы получили конкретный результат, который еще больше ослабит русскую армию и экономику. BOSCH официально объявил: "По признакам того, что продукция Bosch – вопреки местным договорным соглашениям – могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российских клиентов". Кроме того, ожидается полная остановка производства на российских заводах, в частности, заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что украинские военные и дипломаты продолжат выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить для немедленного выхода иностранных бизнесов из РФ.

Министр призвал всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление.

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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba
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