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Российская сеть магазинов не будет работать в Украине

Российская сеть в Украине работать не будет

сегодня, 00:12
Автор:

Ольга Чародий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор", не будет работать в Украине. Об этом говорится на брифинге Данилова после заседания СНБО.

Российская сеть магазинов не будет работать в Украине

Российская сеть (фото из открытых источников)

"Это (открытие магазинов — ред.) операция российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет", — сказал Алексей Данилов.

По его словам, мэр и депутаты, которые есть в городе Николаев, не понимают, что они несут так же общую ответственность.

"И когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то, уважаемые друзья, было бы желание — полномочия на сегодняшний день наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями надо пользоваться и применять", — добавил он.

Как сообщали ранее 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. По его словам, санкции в отношении Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой. Санкции, касающиеся Павла Фукса ввели из-за дела скандальной фирмы "Голден Деррик" и манипуляции национальными природными ресурсами,  более подробно читайте в нашем материале. 






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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JYm8nzXzkos
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