Российская сеть магазинов не будет работать в Украине

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Ольга Чародий
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей
Данилов заявил, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской
сети дискаунтеров "Светофор", не будет работать в Украине. Об этом
говорится на брифинге Данилова после заседания СНБО.
Российская сеть (фото из открытых источников)
По его словам, мэр и депутаты, которые есть в городе Николаев,
не понимают, что они несут так же общую ответственность.
Как сообщали ранее 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. По его словам, санкции в отношении Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой. Санкции, касающиеся Павла Фукса ввели из-за дела скандальной фирмы "Голден Деррик" и манипуляции национальными природными ресурсами, более подробно читайте в нашем материале.
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