РФ не имеет монополии на русский язык — Аваков

В Украине следует вести собственную проукраинскую пропаганду, используя для этого в том числе и русский язык. Такого мнения придерживается глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, о чем он сообщил на личном Facebook-аккаунте.



Аваков поддерживает развитие русского языка в Украине. Фото: Юлия Бабич

По мнению Аваков, Российская Федерация не владеет монополией на русский язык, т.к. лишь половина из всех — около 300 млн людей — русскоговорящих мира проживает в России. При этом, уверен министр, многим важно получать новости на удобном для себя языке. При этом качество новостей должно определяться правдивостью и объективностью, а не "путинской информацией".

Характеризируя себя как русскоязычного украинского националиста, Арсен Аваков подчеркивает, что развитие русского языка в Украине необходимо. Интересно, что по итогу чиновник характеризует его как "русский слобожанский". Так же министр говорит о важности многих других языков, которые используются украинцами в повседневном общении — как венгерский или крымскотатарский. При этом статус государственного, уверен Аваков, должен быть закреплен исключительно за украинском — это одно из определений суверенного государства.

Вместе с этими рассуждениями Арсен Аваков подает несколько примеров для того, как использовать русский язык в гибридной войне, начатой Россией. Здесь и культурный пласт — как книги или песенная индустрия, и информационный. Интересно, что глава МВД видит необходимость в создании мощного русскоязычного телеканала, который бы демонстрировал исключительно проукраинскую позицию и развенчивал российские фейки.

Вероятно, речь идет об общенациональном уровне, ведь в Украине уже работает подобное СМИ. Речь о ТВ-канале "Дом", чья информповестка изначально настроена на жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В заключении Аваков утверждает, что украинцы продолжат использовать русский язык и для чтения украинских классиков, и для написания новых книг, и для сочинения музыкальных хитов. Также министр напомнил, в первую очередь, российским пропагандистам, что в Украине существует особая "харьковская песенка" на русском языке, которая ярко и точно характеризирует президента РФ Владимира Путина.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему секретарь СНБО считает российский язык опасным.

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