РФ не имеет монополии на русский язык — Аваков

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МЕНЮ
Вечканова Елена
В Украине следует
вести собственную проукраинскую пропаганду, используя для этого в том числе
и русский язык. Такого мнения придерживается глава Министерства внутренних дел
Украины Арсен Аваков, о чем он сообщил на личном Facebook-аккаунте.
Аваков поддерживает развитие русского языка в Украине. Фото: Юлия Бабич
По мнению Аваков, Российская Федерация не владеет монополией на русский язык, т.к. лишь половина из всех — около 300 млн людей — русскоговорящих мира проживает в России. При этом, уверен министр, многим важно получать новости на удобном для себя языке. При этом качество новостей должно определяться правдивостью и объективностью, а не "путинской информацией".
Характеризируя
себя как русскоязычного украинского националиста, Арсен Аваков подчеркивает,
что развитие русского языка в Украине необходимо. Интересно, что по итогу чиновник
характеризует его как "русский слобожанский". Так же министр говорит о важности
многих других языков, которые используются украинцами в повседневном общении — как
венгерский или крымскотатарский. При этом статус государственного, уверен
Аваков, должен быть закреплен исключительно за украинском — это одно из
определений суверенного государства.
Вместе с этими
рассуждениями Арсен Аваков подает несколько примеров для того, как использовать
русский язык в гибридной войне, начатой Россией. Здесь и культурный пласт — как
книги или песенная индустрия, и информационный. Интересно, что глава МВД видит
необходимость в создании мощного русскоязычного телеканала, который бы демонстрировал
исключительно проукраинскую позицию и развенчивал российские фейки.
Вероятно, речь
идет об общенациональном уровне, ведь в Украине уже работает подобное СМИ. Речь
о ТВ-канале "Дом", чья информповестка изначально настроена на жителей временно
оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
В заключении
Аваков утверждает, что украинцы продолжат использовать русский язык и для
чтения украинских классиков, и для написания новых книг, и для сочинения
музыкальных хитов. Также министр напомнил, в первую очередь, российским
пропагандистам, что в Украине существует особая "харьковская песенка" на русском
языке, которая ярко и точно характеризирует президента РФ Владимира Путина.
Ранее "Комментарии"
сообщали, почему секретарь СНБО считает российский язык опасным.
Также на портале
найдется информация о том, как предлагает урегулировать языковой вопрос в Украине нардеп от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская.
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Обусуждения
Новости
Иван
сегодня, 17:49
Я вот тоже знаю только китайский и не в состоянии выучить украинский, поэтому вся Украина должна перейти на китайский.