Россия пытается раскрутить в Украине новые пророссийские политические проекты. Однако ее поразит неудача, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Депутат Дмитрук откровенно подыгрывает РФ. Фото из открытых источников

"Хочу напомнить, что происходило на украинских улицах до начала полномасштабной войны. Особо хочу напомнить некоторым слабо развитым депутатам типа Артема Дмитрука, который почему-то решил, что может безнаказанно распространять откровенно российские нарративы. Россия очень активно развивала в Украине свои движения, маскируясь под политические силы. К примеру, недопартию Шария. Также был Илья Кива, занимавшийся формированием пророссийского силового блока. С адептами Шария и Кивы постоянно случались какие-то несчастные случаи. Что с самим Кивой, думаю, напоминать не нужно", – рассказал Максим Жорин.

Сегодня, отметил военнослужащий, в Украине начинают появляться новые пророссийские проекты, в которые из РФ вливают деньги.

"Могу предположить, что скоро их ждет такая же участь, которая постигла Киву, ведь небезразличных патриотов по всей Украине достаточно. Когда правоохранительные органы не обеспечивают своевременную реакцию, инициативу берет на себя улица. Замечу, что я не угрожаю, а просто помогаю спрогнозировать возможные варианты развития событий", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", — прокомментировал военный эксперт.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в сторону города Селидово и подошли к террикону между селами Михайловкой и Мариновкой. Как пишет военный "Айдар" Станислав Бунятов, если оккупанты закрепятся там, то "будет очень грустно". Российские провоенные паблики отмечают, что это господствующая высота над Селидовым. Офицер с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже в полутора километрах от соседней Новогродовки и ссылают туда диверсионно-разведывательные группы.

